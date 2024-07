Un detenido en Dénia por 27 estafas en la venta de seguros de coches

La Policía Nacionalha detenido en Dénia a un agente de seguros por un total de 27 estafas en la contratación de seguros de coche, ha informado la Comisaría de Alicante. El arrestado cobraba la póliza a los clientes mediante transferencias o en metálico, pero el dinero nunca llegaba a las aseguradoras. Los afectados llegaban a circular pensaban que estaban cubiertos, pero el seguro no estaba en vigor. Alguno incluso había llegado a ser multado.

La investigación comenzó cuando la Policía Nacional detecto que varias personas habían sido víctimas de una estafa en la contratación del seguro de su vehículo. Tras las primeras investigaciones, se pudo comprobar que en todos los hechos los delincuentes usaban el mismo modus operandi. Los investigadores tenían claros indicios de que el autor podría ser un mediador de seguros del que ya sospechaban.

Las víctimas no solo lo eran de la estafa que les había realizado el investigado, sino que algunas de ellas acudían a Comisaría a denunciar que se les había sancionado por carecer del seguro obligatorio en el vehículo. Todas ellas pensaban que el seguro lo tenían en vigor, ya que el autor les hacía llegar una copia del recibo pagado, que poco después anulaba.

Modus operandi

La Policía Nacional pudo descubrir el camino que usaba este delincuente para engañar a sus víctimas. Utilizando la confianza que le daba ser agente de seguros, realizaba todas las gestiones necesarias para dar de alta las pólizas. Cuando ya había gestionado todo con sus víctimas, les cobraba mediante transferencia bancaria o en mano todos los seguros.

Posteriormente, enviaba foto a las víctimas en las que aparecía la vigencia del seguro, haciéndoles creer que el servicio ya estaba contratado. No obstante, los perjudicados no llegaban nunca a tener el seguro en vigor, ya que el estafador no abonaba el pago en la cuenta de la compañía aseguradora. En otras ocasiones se pudo saber que lo que hacía era dar de baja el servicio él mismo durante el plazo en que se les permite la rescisión del contrato sin cobro.

La detención se realizó en la localidad de Dénia. La Policía Nacional ha conseguido esclarecer un total de veintisiete hechos delictivos por parte de este delincuente y no se descartan el esclarecimiento de más hechos. El detenido, un varón español de 48 años, tenía antecedentes por hechos similares. Fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Dénia.