Un policía local frustra una agresión sexual de dos hombres a una mujer en Alicante

No recuerda nada de lo sucedido, pero lo que sí tiene claro es que no mantendría relaciones sexuales en condiciones normales con ellos. Este es el testimonio de una mujer de unos 40 años que fue víctima el pasado fin de semana en Alicante de una agresión sexual presuntamente por parte de dos hombres cuando no era plenamente consciente de la realidad. Un policía local de Elche que estaba fuera de servicio frustró la presunta agresión sexual cuando se dirigía a trabajar de madrugada y con la ayuda del personal de seguridad de una discoteca cercana y de un policía nacional que vive en la zona apresaron a los dos sospechosos.

Ambos detenidos, que no han querido declarar ni en dependencias de la Policía Nacional ni ayer en el juzgado de guardia de Alicante, han quedado en libertad provisional y como medidas cautelares la juez de guardia ha dictado una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima y comparecencias cada quince días en sede judicial.

Agresión junto al Magma

Esta agresión sexual se produce días después de otra ocurrida en las inmediaciones de la discoteca Magma en Alicante, donde también fueron detenidos dos hombres. En este caso, los dos implicados, uno de ellos con antecedentes por homicidio en Alemania, pasaron a disposición judicial el pasado fin de semana tras las diligencias instruidas por el Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Judicial y ambos ingresaron en prisión preventiva.

Según fuentes cercanas al caso, los hechos se produjeron cuando la víctima, de unos 20 años de edad, se alejó un poco de la discoteca Magma para orinar y fue abordada por los ahora encarcelados, dos varones con problemas de toxicomanías y alcohol. Las amigas se extrañaron de que no volviera y al parecer contactaron con un hermano de ella y él pudo localizarla gracias a una aplicación de control parental.

El hermano, que llamó al 112, comprobó que la señal del móvil le aparecía en una zona degradada de casetas derruidas junto a la discoteca Magma. Allí descubrió que tenían retenida a su hermana y los dos varones, que vivían allí, fueron detenidos por la Policía por agredirla sexualmente.

Esta zona de casas derruidas donde viven personas sin recursos, entre ellas los detenidos, está pendiente de que un juzgado de Alicante autorice su desahucio, según fuentes cercanas al caso.

Interveción en la playa de San Juan

La segunda agresión sexual ocurrió sobre las cinco y media de la madrugada del pasado domingo en un callejón junto a la avenida Países Escandinavos. Un policía local de Elche que estaba fuera de servicio se dirigía hacia su coche para ir a trabajar cuando vio a dos varones con los pantalones bajados y sobre una mujer, también con la ropa bajada, en el capó de un turismo. Al acercarse vio que la mujer ofrecía resistencia al acto sexual e intentaba zafarse de los dos varones, por lo que se identificó como policía, les mostró su placa y comenzó a interrogarles.

Los varones no dieron explicaciones convincentes, mientras que la mujer no podía apenas hablar y estaba en estado de shock. Al sospechar que se trataba de una agresión sexual en la que se estaban aprovechando del estado de la mujer les dijo que se quedaran en el lugar mientras salía del lugar para solicitar la colaboración del personal de seguridad de la discoteca LaLaLand, situada enfrente.

Los dos varones aprovecharon ese momento para salir corriendo, por lo que el policía local les persiguió con su coche y los vigilantes de la discoteca fueron tras ellos. Un policía nacional que estaba en su casa también bajó al observar el incidente y entre todos acabaron reduciendo y deteniendo a los sospechosos. Poco después llegó una patrulla de la Policía Local de Alicante y el policía nacional coordinó la actuación. La víctima fue trasladada a Urgencias y los detenidos a la Comisaría Provincial.

