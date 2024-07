Jupol denuncia la falta de chalecos antibalas para los policías en prácticas en Alicante

El sindicato Jupol ha denunciado el incumplimiento flagrante que se lleva cometiendo desde hace tiempo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para los agentes de la Policía Nacional en relación con la dotación individual de chalecos antibalas y con motivo de la llegada de más de 100 policías en prácticas a Alicante ha denunciado la falta de estos medios de protección individual.

El sindicato afirma en un comunicado que en la gran mayoría de los casos están prestando labores de seguridad ciudadana sin contar con un chaleco antibalas de dotación, lo que supone un grave riesgo para su integridad física e incluso para su vida.

Desde el sindicato Jupol se ha tenido conocimiento que en la gran mayoría de las ocasiones los agentes en prácticas no disponen de ningún tipo de chaleco antibalas y en el caso de disponer del mismo, en muchas ocasiones este es un chaleco de uso colectivo, lo que no garantiza al cien por cien la seguridad de los agentes, ya que este no se corresponde con la talla exacta de cada uno.

El secretario provincial de Jupol en Alicante, David García, asegura que “en la propia normativa interna de la Dirección General de la Policía se reconoce la necesidad de dotar de este tipo de material de protección a los agentes operativos de la Policía Nacional. Una norma que sistemáticamente viene incumpliendo la DGP”.

Desprotegidos

En concreto, asegura García, de los 149 policías en prácticas que hay este año en Alicante, solamente 18 agentes disponen de un chaleco antibalas de uso individual, mientras que 29 agentes de Benidorm tienen que compartir ocho chalecos, y el resto, 102 policías nacionales en prácticas, carecen de cualquier tipo de chaleco antibalas.

En el caso de los chalecos compartidos, Jupol ha denunciado que este uso supone un grave problema de higiene para los agentes, especialmente en los meses de verano, "ya que los chalecos pasan de un compañero a otro de manera inmediata y sin que se pueda proceder a realizar un lavado exhaustivo del mismo".

Riesgos laborales

Además, esta situación, asegura el sindicato, incumple de manera clara el RD 2/2006 de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que en su artículo 3 sobre los derechos a la protección frente a los riesgos laborales establece que "1. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. La Administración del Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial”.

Asimismo, en su artículo 6 de los equipos de trabajo dice que la Administración proporcionará a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía "equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por su uso efectivo y correcto de los mismos”.

Un policía, un chaleco

Jupol afirma que sigue reclamando a la Dirección General de la Policía que facilite los chalecos antibalas a todos agentes de la Policía Nacional. García ha aseverado que “la seguridad y garantizar la integridad física de los policías es parte esencial del trabajo del Ministerio del Interior, por lo que el no disponer de los equipos básicos de seguridad o contar con equipos inadecuados, afectados por el deterioro o por el desgaste derivado del uso, repercuten de forma negativa en el servicio y la imagen corporativa y de seguridad de los agentes y en consecuencia en la seguridad de todos los ciudadanos”.