Dos detenidos por intentos de timo del "tocomocho" en Calp y La Vila Joiosa

La Guardia Civil ha detenido en Calp a dos españoles de 40 y 43 acusados de intentar cometer dos estafas el mismo día mediante el timo del "tocomocho" a sendas mujeres, una de ellas en el municipio calpino y otra en La Vila Joiosa, a la que sí llegaron a robar joyas en su domicilio. Los presuntos timadores, que no residen en la zona, poseen numerosos antecedentes de esa índole cometidos por todo el territorio nacional.

La detención tuvo lugar el pasado 4 de julio sobre las 12:30 horas cuando los dos varones fueron sorprendidos por la Guardia Civil de Calp mientras trataban de estafar a una mujer de 73 años en una concurrida calle de la localidad

La intervención de los agentes permitió impedir que ambos consumaran el delito y al identificarlos comprobaron que no residían en la zona, que ambos poseían numerosos antecedentes por hechos similares y que delinquían por todo el territorio nacional.

Por ello, ante la sospecha de que pudieran estar involucrados en algún otro delito, realizaron una comprobación antes de dejarlos marchar y descubrieron que ese mismo día habían intentado estafar a otra mujer de 72 años en La Vila Joiosa.

Abordada en el mercadillo

La víctima de La Vila fue abordada a las 9:30 horas de ese mismo día en el mercadillo de esa localidad. Tras ganarse su confianza, la acompañaron hasta su domicilio para que ella cogiera la cartilla bancaria. Una vez que los autores lograron acceder al interior de la vivienda, aprovecharon para robarle las joyas que localizaron, mientras la víctima cogía la cartilla.

Al salir de la casa la acompañaron a sacar dinero, primero en una sucursal de La Vila, aunque sin éxito. A continuación realizaron otro intento de extracción de dinero en un cajero en La Nucía, pero tampoco pudieron y acabaron desistiendo de esta víctima. Se conformaron con las joyas y optaron por ir a Calp en busca de nuevas víctimas, pero la intervención de la Guardia Civil lo evitó.

Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Calp procedieron a la detención de los presuntos timadores, a los que intervinieron varios cupones falsificados, 2.000 euros en efectivo y el vehículo en el que circulaban, empleado para la actividad delictiva, y que había sido sustraído por uno de los estafadores a un conocido suyo.

La Guardia Civil les atribuyen dos delitos de estafa en grado de tentativa y un delito de hurto en interior de domicilio. Además, a uno de ellos, se le imputa un delito de apropiación indebida de vehículo. Tras ser puestos a disposición judicial en Dénia, ambos quedaron en libertad con medidas cautelares.

El timo del "tocomocho"

El "tocomocho" es una estafa que consiste en engañar a la víctima mostrándole unos décimos o cupones falsificados, cuyo número coincide con el premiado, haciéndole creer que para el autor es imposible cobrarlos con alguna excusa, como que el propietario tiene que salir de viaje urgente o no dispone de cuenta bancaria, entre otras argucias.

Una vez que la víctima cae en la trampa, el estafador le ofrece adquirir los billetes premiados a un precio muy bajo comparado con el dinero que va a cobrar el estafado al cambiarlos en la correspondiente administración. En este caso, ofrecían por 2.000 euros un décimo premiado con 30.000 euros de devolución.

Para darle credibilidad, en un momento dado entra en juego otro actor (también estafador) que finge haber oído la conversación y estar interesado en comprar los cupones y hace una contraoferta, forzando así a la víctima a que se lance para hacer efectiva la transacción.

Como normalmente la víctima no porta encima el dinero que necesita para comprar el cupón, los autores se ofrecen a acompañarla a sacar el dinero a una entidad bancaria o a su casa, aprovechando estas circunstancias para hacerse con un botín mayor.

Para evitar caer en estos timos, desde la Guardia Civil aconsejan mantener la distancia y ser cautelosos al ser abordados por un desconocido con cualquier excusa; no permitir el acceso a nuestro domicilio de personas desconocidas; cuando sea necesario que desconocidos accedan al domicilio por una causa justificada, no dejaremos que deambulen solos por la casa; desconfiar de ofertas excesivamente ventajosas; no ostentar dinero ni joyas que nos conviertan en objetivo de estafadores o ladrones.