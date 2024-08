Una persecución entre Alicante y San Vicente ha terminado esta noche con al menos cinco detenidos y varios disparos intimidatorios al aire por parte de la Policía Nacional, según ha confrmado en este diario en fuentes policiales. Unos hechos que sobresaltaron a la localidad, tras escuchar los disparos y las sirenas en plena noche y a escasos metros del cuartel de la Guardia Civil.

Una persecución entre Alicante y San Vicente acaba con disparos al aire de la Policía. / INFORMACIÓN.

Los detenidos venían huyendo desde Alicante en una persecución que comenzó en las inmediaciones de la avenida de Elche y continuó por la autovía hasta el casco urbano de San Vicente. Al parecer, los fugitivos habían sido sorprendidos in fraganti robando varios focos. Los hechos ocurrieron hacia las 23.00 horas en las inmediaciones de la calle Miguel Hernández de la localidad.

Los fugitivos abandonaron el coche y se dispersaron en direcciones diferentes para tratar de eludir a sus perseguidores. Fuentes de la Comisaría indicaron que como consecuencia de dicha situación se vieron obligados a realizar disparos intimidatorios al aire. Como conscuencia de estos disparos no se registraron heridos.

Como consecuencia de estos hechos, fueron arrestadas al menos cinco personas y no se descarta que puedan producirse nuevos arrestos, ya que la operación no se da por concluida. De hecho, desde la Comisaría no se concretaron oficialmente ni los arrestados, ni los delitos investigados para no intereferir con las investigaciones.

Las fuentes consultadas con este diario precisaron que desde la Comisaría alicantina se dio cuenta la Guardia Civil de la intervención, ya que dicho municipio en demarcación de este cuerpo.

Los hechos provocaron un buen susto a los vecinos del barrio, que se vieron sobresaltados por el ruido de las sirenas y al menos dos disparos. Luego se conoció que eran los agentes los que habían disparado para disuadir a los fugitivos que trataban de escaparse a la carrera.