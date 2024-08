La jueza envía a prisión al exmarido y a dos hijos de la mujer apuñalada en Alicante

El juzgado de Violencia sobre la Mujer 3 de Alicante ha decretado a primera hora de esta tarde el ingreso para el exmarido y los dos hijos de la mujer apuñalada en Alicante, según han confirmado a este diario fuentes judiciales. El interrogatorio ha comenzado hacia las 13.00 horas y más de dos horas después se ha acorado el ingreso en prisión. La causa está abierta por un delito de homicidio en grado de tentativa, sin perjuicio de ulteriores calificaciones de los hechos, en función del avance de las investigaciones. La magistrada, que se encontraba en funciones de guardia, también ha acordado como medida cautelar la prohibición de que los detenidos se aproximen a la víctima y a otra hija de esta a menos de 500 metros, así como de que se comuniquen con ellas por cualquier medio. La mujer fue apuñalada el lunes cuando se encontraba con su hija en la plaza de Manila de Alicante.

La medida de prisión se ha aco la víctima, de 51 años, fue apuñalada mientras se encontraba sentada en una cafetería de la plaza Manila. La pareja estaba en trámites de separación, un hecho que era fuente de conflictos y enfrentamientos. Los hechos ocurrieron hacia el mediodía del lunes cuando la víctima se encontraba sentada en una terraza de un establecimiento de la plaza Manila de Alicante acompañada de su hija. El exmarido de la víctima acompañado de dos de sus hijos llegaron en un coche que dejaron estacionado en la plaza y bajaron para increparla. Fuentes policiales indicaron que uno de los hijos sacó un spray de gas pimienta y se lo echaron en la cara a la mujer. El segundo de los hijos sacó una navaja y la apuñaló en el costado derecho. A continuación, volvieron a subir al coche y se dieron a la fuga.

Alejamiento

Aunque cada uno de los detenidos ha tenido un grado de participación diferente en los hechos, la Fiscalía ha pedido la prisión para todo ellos, una medida que ha acordado la magistrada. El exmarido tenía antecedentes por maltrato y una orden vigente que ya no estaba vigente. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la medida de alejamiento ya no estaba en vigor porque fue impuesta en una sentencia en 2022 que ya estaba cumplida. Ahora, como medida cautelar, la magistrada ha acordado que ninguno de los detenidos pueda contactar con la víctima, ni tampoco con la hija que la acompañaba en el momento de la agresión.

La mujer sigue ingresada en el Hospital General de Alicante tras el apuñalamiento, aunque su vida no corre peligro. Dado su estado, todavía no se le ha podido ofrecer la posibilidad de personarse en la causa como acusación particular, aunque una vez que haya mejorado se le asignará una letrada.