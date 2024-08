Detenidos los padres de un niño salvado de morir ahogado en una piscina de la playa de San Juan

Susto en la piscina de una urbanización de la playa de San Juan de Alicante. Un socorrista ha salvado de morir ahogado a un niño de siete años en la piscina del complejo residencial. Un rescate que ha supuesto la detención de los padres del menor por un delito de abandono temporal de menores, ya que el niño estaba solo en el momento en que ocurrieron los hechos, sin ningún tipo de supervisión por parte de personas adultas, han informado a este diario a este diario fuentes de la Comisaría Provincia.

El pequeño fue sacado del agua en situación de parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida gracias al masaje de reanimación que su salvador le estuvo practicando durante un minuto y medio mientras esperaban a que llegara la ambulancia que se había pedido a través del teléfono 112 de emergencias. Una rápida intervención que evitó que el suceso terminara en tragedia.

Los hechos ocurrieron hacia las 17.00 horas de la tarde del miércoles, muy poco después de que el socorrista se hubiera incorporado a su turno de trabajo en la urbanización Adra, sita en la avenida de Holanda de la zona residencial de playas. "Acababa de empezar mi turno. Saludé a unos vecinos y estaba colocando mis cosas cuando al fondo de la piscina vi a un grupo de chiquillos nerviosos que intentaban sacar a alguien", relató a este diario Jaime Sánchez González de la empresa Socorrismo Activo, que estaba esa tarde a cargo de este servicio en el recinto privado. "Cuando yo llegué, allí no había nada. Debió ser el momento en que dejaba mis cosas cuando pasó todo", explicó a este diario.

«Lo sacamos fuera del agua y se encontraba en situación de parada cardiorrespiratoria. De inmediato, comencé a hacerle la reanimación, mientras pedía a los vecinos que llamaran al 112», relató. Fueron un total de 90 segundos tratando de reanimarle hasta que al final reaccionó. Al recinto llegaron también alertadas unidades de la Policía Local y de la Policía Nacional. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que fue el trabajo del socorrista el que logró que el pequeño pudiera salvar la vida. Una ambulancia se lo llevó al Hospital de Sant Joan, donde quedó en observación.

El niño estaba solo

En el momento en el que ocurrieron los hechos, los padres no estaban con el pequeño, que se había quedado jugando con otros niños en la urbanización. En el momento en que llegaron a la piscina, el niño había podido ser reanimado. La familia estaba pasando unos días de vacaciones en Alicante, procedentes de Almería. «Todavía no he podido saber cómo sigue. Espero que esté bien», señaló a este diario Jaime cuando aún no se conocía el giro policial del rescate. A la llegada a la urbanización este jueves eran varios los vecinos que se le acercaban para darle la enhorabuena después del susto que vivieron el día anterior.

Nada más ocurrir el rescate, los agentes estuvieron interrogando a los vecinos para tratar de saber qué es lo que había pasado. Unas pesquisas que les llevaron a determinar que el pequeño se encontraba solo sin supervisión de personas adultas en el momento en el que ocurrió el accidente. Por ese motivo los padres del menor, un varón de 38 años y una mujer de 29, han sido detenidos por un delito de abandono temporal de menores. Los padres fueron conducidos a Comisaría en calidad de detenidos para tomarles declaración y ahora pasarán a disposición judicial para la instrucción de la causa.