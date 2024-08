La Policía desmantela un fumadero de marihuana en el centro de Alicante

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un fumadero de marihuana en las proximidades del casco antiguo de Alicante, en una operación en la que han sido arrestadas cuatro personas, ha informado la Comisaría Provincial. La organización imitaba ser una asociación cannábica, pero no contaba con ningún tipo de autorización para tener ese tipo de sustancias en el local, han indicado las mismas fuentes. Según la Comisaría, estaba dada de alta en el registro de asociaciones, pero no cumplía con los requisitos mínimos para ese tipo de entidades, ni autorización para que se pudiera fumar en el local. El establecimiento funcionaba como un supermercado de la droga y era muy visitado por jóvenes, especialmente extranjeros, que se encontraban en locales de ocio del casco antiguo. Algunos las compraban para llevársela y otros las consumían en el local.

A los detenidos se les imputan delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados son los responsables de la venta de sustancias estupefacientes en un local que imitaba ser una asociación cannábica, así como una de las trabajadoras del establecimiento. Las sustancias se vendían al “menudeo” como si de un negocio legal se tratara. En el momento del registro policial en el establecimiento, se descubrió en el interior a un varón que tenía una búsqueda y captura activada.

La operación se ha llevado a cabo en el marco de un dispositivo específico en la lucha contra la droga previa a la temporada alta del sector servicios de Alicante. La Policía Nacional recibió informaciones claras de un posible punto de venta de sustancias en una zona céntrica, y que además se estaba convirtiendo en un lugar de encuentro y trasiego de personas conflictivas.

Se trataba de un local situado en una zona muy cercana al casco antiguo de Alicante, que tenía un acceso rápido desde las zonas de ocio de la ciudad. Ofertaba sus servicios a través de conocidas redes sociales, y además era de fácil localización con una simple búsqueda en cualquier aplicación móvil.

La Policía Nacional comenzó la investigación realizando un seguimiento sobre el local en cuestión, practicando las correspondientes vigilancias. Se pudo constatar que al establecimiento accedían a diario un gran número de personas de diferentes edades, especialmente extranjeros.

Detalle de las sustancias intervenidas en el registro. / Información

Se pudo descubrir el modo de venta que se estaba realizando. Muchos de los compradores entraban y salían del establecimiento como si de un supermercado se tratara. Entraban para adquirir las sustancias y la sacaban del local sin consumirla, presumiblemente para su posterior consumo fuera.

Registro

Cuando la Policía Nacional tuvo todos los indicios necesarios de que se estaba llevando una actividad ilícita en aquel local, se estableció un fuerte dispositivo para practicar el registro de manera efectiva.

Una de las detenciones se realizó en el momento de la entrada, llegando a localizar en el interior a la principal responsable del último eslabón del suministro de la droga. También se encontraron a más de 20 personas, de las cuales una de ellas estaba siendo buscada por un juzgado de Alicante por otros hechos. Esta persona fue detenida inmediatamente.

Durante el registro, la Policía Nacional encontró marihuana en distintas presentaciones, como cogollos y cigarros, e incluso tabletas de hachís. También se intervino la cantidad de 1.610 euros en metálico. Se consiguió retirar del mercado ilícito la cantidad de más de 1.769 gramos de marihuana, multitud de cigarros fabricados con sustancia en su interior y 31 gramos de hachís.

Balance

La Policía Nacional siguió con la investigación identificando al resto de responsables del establecimiento. Pocos días después se procedió a la detención de los otros tres autores del delito de tráfico de drogas. Se trataba de los componentes de gobierno de la presunta asociación, los cuales fueron localizados y detenidos en la ciudad de Alicante.

El resultado de las investigaciones concluyó que la asociación no tenía ningún tipo de autorización que le permitiera tener este tipo de sustancias en el local. Aunque estaba dada de alta en el registro de asociaciones, no cumplían los requisitos mínimos que se requiere para este tipo de entidades. Por último tampoco tenían algún tipo de autorización por la administración correspondiente para que se pudiera fumar en su interior, por lo que no se trataba de un club de fumadores privados como quisieron dar a entender.

De entre detenidos, tres hombres y una mujer, de entre 28 y 65 años de edad, de nacionalidad chilena y española; solo uno de ellos tenía antecedentes por estos mismos hechos. Las actuaciones fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.