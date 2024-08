La Guardia Civil investiga un tiroteo con un herido en el centro de Crevillent

La Guardia Civil investiga un tiroteo registrado este jueves por la tarde en pleno centro de Crevillent, según confirmaron fuentes de la Comandancia de Alicante. Un hombre de 35 años ha resultado herido de un disparo en la rodilla y se busca al cuñado de la víctima, con quien había tenido una discusión que acabó a tiros. El presunto autor se dio a la fuga y todavía no ha podido ser localizado. Los investigadores sospechan que ha podido huir de la provincia. La reyerta comenzó cuando el sospechoso se presentó en casa de sus suegros exigiendo ver a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento. Aunque los testimonios iniciales apuntan a que el móvil podría estar vinculado a la violencia de género, las Fuerzas de Seguridad investigan si detrás de los disparos ha podido haber un ajuste de cuentas.

Los hechos ocurrieron hacia las 15.40 horas del jueves en la calle San Francisco de Crevillent. La Guardia Civil y la Policía Local recibieron un aviso de que había un herido por arma de fuego tras un tiroteo. La reyerta se habría producido entre la calle San Francisco y la plaza Cayetano Mas Candela. Aunque la víctima presentaba una única herida de bala, los vecinos se sobresaltaron al escuchar varios disparos, motivo por el que alertaron a las Fuerzas de Seguridad. Los efectivos desplazados a la zona verificaron que la víctima había recibido un disparo en la rodilla y estaba siendo atendida en el centro de salud.

Declaración de la víctima

El propio herido declaró a la Guardia Civil que había sido su cuñado quien le había disparado. Según su versión, se había presentado en casa de sus padres exigiendo ver a sus hijos y como no le han dejado respondió a tiros. El sospechoso estaba separado de la hermana del herido y tiene una orden de alejamiento de ella. La víctima no se encontraba en el domicilio cuando ha pasado todo. Al parecer uno de los hijos, ambos menores de edad, estaba presente cuando se produce el disparo. Sin embargo, los investigadores están tratando de aclarar si este ha sido el verdadero motivo de los disparos. Otra de las hipótesis que maneja la Benemérita es que el presunto autor de los disparos se había presentado en el domicilio después de saber que su pareja acababa de cobrar el dinero de una deuda en nombre de los dos y este pretendía que le pagaran su parte.

El herido se encuentra hospitalizado y bajo protección policial, para evitar que pudiera ser víctima de otras represalias. Del mismo modo, que la exmujer del sospechoso también se encuentra con protección, mientras prosigue la búsqueda del sospechoso. La hipótesis que se baraja es que pueda haber huido de la provincia para permanecer escondido.

Daimés

No es el primer incidente con disparos que se registra en la comarca esta semana. La Policía Nacional de Elche sigue investigando la muerte a tiros de un hombre en la pedanía ilicitana de Daimés. Al parecer, se trataría de una persona extranjera de unos 45 años. El cuerpo fue descubierto en torno a las once de la noche del lunes en un punto del polígono 3 de Daimés, en una zona cercana a las pistas de tenis. Fue una de las personas que se encontraba con el hombre el que dio la voz de alerta. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local y de Policía Nacional, así como los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por reanimar al hombre. Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario, pero sí ha trascendido que la víctima, un hombre, recibió varios impactos de bala que condujeron inevitablemente a su fallecimiento. El caso sigue bajo secreto de sumario.