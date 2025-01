La Audiencia juzga la presunta violación de una joven de 17 años en los baños de una discoteca de Alcoy

La Audiencia de Alicante sentó en el banquillo a un acusado de violar a una joven menor de edad en los baños de una discoteca de Alcoy. La Fiscalía mantuvo la petición de once años de cárcel para el presunto agresor. Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de abril de 2022 cuando, según denunció la víctima, el hombre se dirigió a ella y la invitó a una copa. La joven, que contaba en ese momento con 17 años, denunció que, a continuación, la acompañó a los aseos y entró en la cabina de inodoro donde la violó.

La víctima aseguró en el juicio que el procesado debió ponerle algo en la bebida, porque desde el momento en que le dio algo de su copa, empezó a sentirse mareada y tiene recuerdos para recordar lo que pasó. Sin embargo, la investigación no ha podido determinar si el procesado utilizó algún tipo de sustancia para llevar a cabo una sumisión química.

La joven ratificó en el juicio que fue violada vaginal, anal y bucalmente durante el rato en el que estuvo con el acusado en los baños de la discoteca. Aquella noche había ido a la discoteca acompañada por varias amigas y empezó a hablar con el acusado, quien le ofreció beber de su vaso. En el juicio no ha llegado a esclarecerse si realmente había alguna sustancia dentro de la bebida.

La víctima aseguró que solo había bebido alcohol y fumado algo de marihuana, pero a partir de ese momento todo estaba difuso y solo le venían flashes sobre lo ocurrido. Según su testimonio, llegó a decir al acusado que no quería tener ningún tipo de relación de sexual, pero a pesar de ello, la condujo hacia los lavabos. "Me sentía como un muñeco manejada por él", aseguró. La madre interpuso la denuncia al día siguiente, después de que la joven le contara lo que había pasado.

Versiones contradictorias

Un testimonio diametralmente opuesto al que ofreció al acusado, quien aseguró que fue una relación consentida, en la que no llegó a haber penetración. El procesado aseguró que fue la víctima la que se lanzó a por él y quien le ofreció ir al cuarto de baño. Una vez allí, según su versión, intentaron tener relaciones sexuales, pero no lo consiguieron debido a las reducidas dimensiones del habitáculo. El acusado solo admitió haber metido los dedos en la vagina de la víctima en esos momentos. La Policía le requisó varios frascos, aunque las analíticas no pudieron determinar si había algún tipo de producto con el que habría tratado de anular la voluntad de la joven.

La Fiscalía ha dado total credibilidad al relato de la víctima, sosteniendo que desde el primer momento ha relatado los mismos hechos, sin ningún tipo de contradicción. Tanto la fiscal como el abogado de la acusación particular que representa a la víctima incidieron en que las pruebas médicas desmentían la versión del acusado, ya que se habían encontrado estos biológicos de éste tanto en la vagina, como en los senos, así como una marca en el brazo, causada por haber sido sujetada fuertemente del brazo. El letrado de la acusación sostuvo que la víctima se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad, porque no era capaz de decidir debido a lo que había bebido esa noche.

Por su parte, la defensa pidió la libre absolución por falta de pruebas, insistiendo en que se trataron de relaciones consentidas. A juicio de la letrada, la declaración de la víctima está plagada de contradicciones y sostuvo que la denuncia era un intento de justificar las relaciones sexuales que tuvo con el acusado, ya que había perdido el teléfono móvil mientras estaban en la discoteca. El juicio ha quedado visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia alicantina.