Dictan tres órdenes de detención del autor del crimen del norirlandés hallado en Rojales

La magistrada titular del juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja ha dictado esta semana tres órdenes de detención del considerado como presunto autor material del asesinato a tiros del ciudadano norirlandés de 37 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 7 de enero en una finca de limoneros en Rojales.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia, las tres requisitorias se cursaron a principios de esta semana tras recibir el informe del Ministerio Fiscal y son una orden internacional de busca y captura, una orden europea de detención y entrega (OEDE), y una orden de búsqueda y captura nacional.

La identidad del sospechoso no ha trascendido, pero parece que es un compatriota de la víctima cuya imagen ha sido difundida en diferentes redes sociales por familiares y amigos de John George, el hombre asesinado.

Hasta el momento la Guardia Civil ha detenido por este crimen a un ciudadano checo de 32 años que compareció en los juzgados de Torrevieja y quedó en libertad provisional con medidas cautelares. Este varón está investigado inicialmente como presunto autor de un delito de homicidio en grado de cooperación necesaria o de complicidad. En su comparecencia el detenido negó su participación en la muerte de John George y su testimonio fue importante para que la Guardia Civil localizara el cadáver de la víctima.

La familia de John George sigue pidiendo justicia desde Irlanda del Norte y el funeral previsto para la semana pasada finalmente se suspendió con el fin de realizar una segunda autopsia.

Aunque en medios de Irlanda del Norte se ha publicado que la víctima fue apuñalada antes de recibir un disparo, fuentes cercanas a la investigación que realiza la Guardia Civil bajo la supervisión del juzgado de Torrevieja han señalado a este diario que John George recibió dos disparos. Inicialmente se barajó que una de las heridas podría ser de arma blanca, pero finalmente se ha descartado esta posibilidad.

La página "Justice for John George", abierta en Facebook, tiene ya casi 57.000 seguidores y son continuos los mensajes de condolencia que se remiten cada día a la familia. Tras la desaparición de John George a mediados de diciembre, la familia se desplazó desde Irlanda del Norte y junto a medio centenar de personas estuvieron realizando batidas de búsqueda en la Vega Baja.

Recompensa de 30.000 libras

La familia llegó a ofrecer una recompensa de 30.000 libras esterlinas por información que condujera a la localización de John George. Sin embargo, el cadáver fue encontrado por la Guardia Civil el pasado 7 de enero debajo de un limonero en una finca de Rojales. Estaba en avanzado estado de descomposición, pero pudo ser identificado oficialmente como el ciudadano norirlandés desaparecido.

Los padres y hermanos de John George tienen claro que van a pelear hasta el final para que se haga justicia. Una de las hermanas ha escrito en una red social un mensaje dirigido a los implicados en el asesinato de John: "Que sepan que tiene un ejército detrás de él y que no iremos a ninguna parte. ¡Mi objetivo de año nuevo será conseguir justicia aunque me lleve años! Tengo 31 y quedan muchos años, no me rendiré".