El robo de autocaravanas condujo a la incautación de 334 kilos de cocaína en Castellón y Benidorm

El alijo de 334 kilogramos de cocaína importado por una empresa de Benidorm que la Policía Nacional intervino la semana pasada en una nave industrial de Onda (Castellón) fue descubierto a raíz de la desarticulación de un grupo criminal de ladrones de autocaravanas.

La Comisaría ha informado este miércoles de la operación conjunta que ha realizado la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y ha afirmado que la organización desmantelada importaba grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica.

Como publicó este diario el pasado viernes, en la operación fueron detenidas nueve personas y el juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm decretó prisión provisional para ocho de ellas y libertad con cargos para una mujer. No obstante, la operación sigue abierta y no se descartan más detenciones, entre ellas la de un investigado que no se encontraba en su domicilio de La Nucía cuando la Policía realizó los registros la semana pasada.

Además de los 334 kilos de cocaína, repartidos en 299 paquetes que se encontraban ocultos en el interior de piezas de maquinaria retroexcavadora, los investigadores han decomisado también en los registros tres kilogramos de metanfetamina, 25.000 euros en efectivo, nueve vehículos y documentación falsa que los investigados usaban para llevar a cabo sus operaciones.

Uno de los detenidos en la operación utilizaba documentación falsa portuguesa desde 2019 y había desarrollado prácticamente una nueva vida, constándole un ingreso en prisión dictado por la Audiencia Nacional por tráfico de drogas.

La investigación fue iniciada en el mes de mayo del pasado año por agente del Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante tras la desarticulación de un grupo criminal que se dedicaba a la sustracción de autocaravanas con el fin de ser reintroducidas en el mercado lícito de nuevo mediante la falsificación de sus elementos de identificación.

La Policía desmonta la maquinaria en busca de la cocaína. / INFORMACIÓN

Tras la detención de los investigados, los agentes localizaron una serie de anotaciones que permitieron realizar gestiones con las que localizaron un envío desde Colombia que levantó las sospechas de los agentes.

A través de los canales de cooperación internacional, se localizó dicho envío en Colombia y se incautaron un total de 13 kilos de cocaína ocultos en el interior de una transmisión de maquinaria industrial, cuyo destino final era España.

El pasado diciembre se tuvo conocimiento de la entrada en el puerto de Valencia de dos contenedores procedentes de Costa Rica relacionados directamente con la organización investigada, y que gracias a las gestiones del servicio de Vigilancia Aduanera de Valencia se consiguieron identificar.

Dos días de trabajo para descubrir la droga

Los contenedores transportaban piezas de maquinaria industrial con destino Onda (Castellón) en cuyo interior los agentes, gracias al trabajo incansable del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional (GOIT), que estuvieron dos días trabajando sin descanso, se consiguió localizar oculto en el interior 299 paquetes con un peso total de 334 kilogramos de cocaína.

La droga incautada. / INFORMACIÓN

A partir de ese momento se desarrollaron un total de seis entradas y registros en La Nucía, Benidorm y en las localidades valencianas de El Puig de Santa María y Benetússer, además de detener a nueve personas por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.