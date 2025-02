Grabaciones de los móviles de la travesía ayudan a condenar al patrón de una patera en Alicante

Las grabaciones de teléfonos móviles han sido claves para condenar al patrón de una patera llegada a las costas de la provincia de Alicante el pasado 1 de agosto. La Audiencia Provincial ha impuesto seis años de prisión a la persona que patroneó una embarcación buena parte del trayecto desde Argelia con catorce inmigrantes a bordo, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Entre los pasajeros había cuatro menores y dos mujeres, una de ellas embarazada. Un dispositivo de Cruz Roja les prestó asistencia en un dispositivo habilitado en el Puerto de Alicante.

El vídeo captado por un móvil fue aportada por uno de los pasajeros a la Policía y que declaró como testigo protegido. Fue la única persona de la embarcación que accedió a declarar. La grabación ha sido una de las pruebas con las que la sala ha valorado que el procesado manejaba el barco. Por el lado contrario, desde la defensa se presentó otro vídeo con la que se pretendía rebatir la acusación y tratar de demostrar que el acusado era un pasajero más, ya que en ellas aparecía otra persona llevando el timón.

La Policía declaró que, en los viajes en patera, las mafias solían grabar a distintos pasajeros pilotando el barco, a fin de dificultar que se identifique a la persona que realmente manejaba la embarcación. No obstante, uno de los agentes explicó que "el padrón es quien va siempre al lado del motor, mirando la brújula". Según sus explicaciones, este tipo de mafias elaboran vídeos para subirlos a redes sociales y vender este tipo de travesía. No fueron las únicas grabaciones relacionadas con este viaje, ya que la llegada de la embarcación a la playa fue captada por los propios bañistas.

Por su parte, el acusado declaró que pagó como el resto de los pasajeros unos 2.500 euros, más 500 que llevaba para sus gastos. Según su relato, el viaje era por un tema médico y él no conducía, sino que lo hicieron otros dos conductores desde Argelia. El vídeo con el que pretendía exculparse procedía del teléfono de una testigo que no pudo ser identificada. La mujer se presentó en el juicio con una foto de su documento de identidad en el móvil y sin ninguna posibilidad para el tribunal de acreditar que efectivamente era ella. Sobre esa segunda grabación, el fallo dice que es "un vídeo de escasísimos segundos" donde aparecen otras personas manejando el barco, pero no ha sido valorada por el tribunal.

Imagen de uno de los inmigrantes que llegaron a la provincia el 1 de agosto en patera. / Información

El barco llegó a la Playa del Portet de Moraira la tarde del 1 de agosto ante la estupefacta mirada de las personas que estaban en ese momento en la orilla, que vieron cómo la embarcación se embarrancaba en la arena y sus ocupantes empezaban a saltar a tierra. La sentencia declara probado que fueron dos personas quienes pilotaron la embarcación durante el trayecto de más de 250 kilómetros desde las costas de Argelia hasta aguas de Teulada donde acabó el trayecto. El tribunal concluye que el acusado se encargó de pilotar la embarcación y de su repostaje durante buena parte del viaje, a pesar de que carecía de titulación para ello. El tribunal concluye que el barco utilizado era absolutamente inadecuado para el viaje, dadas sus reducidas dimensiones. Seis metros de eslora, sin remos ni equipos de seguridad, salvo chalecos salvavidas para los ocupantes y bengalas.

Otras carencias de la patera valoradas por la sala para entender que la travesía fue peligrosa han sido la falta de herramientas para reparar averías, luces de posicionamiento o medios para protegerse del sol, viento o lluvia, rodeados de diez bidones de gasolina. Además, recuerda que se trata de un barco de pesca que tenía limitada la navegación y con utilidad de unas dos millas de travesía, que soportaba un peso elevado, tanto por la tripulación, como por el combustible.

Testigo protegido

Un testigo protegido ha sido el principal testimonio en el que se basaron las investigaciones y que aportó hasta dos grabaciones de vídeo del viaje. A la persona identificada como el presunto patrón se le intervinieron 500 euros en efectivo. Ninguno de los pasajeros le habían pagado a él, sino que lo hicieron en Argelia. Con ciertas reservas por temor a posibles represalias, el testigo protegido declaró que pagó cerca de 2.500 euros por realizar el viaje. Este testigo señaló que había una segunda persona de conductor, pero que fue el acusado el que estuvo patroneándola la mayor parte del trayecto. Según su testimonio, fue uno de los conductores el que les dio instrucciones de lo que tenían que decir si les paraba la policía. El viaje duró entre diez y once horas.

Para la duración de la pena, la sala ha tenido en cuenta la peligrosidad del viaje. "Hay que tener en cuenta que los riesgos a que se exponen los inmigrantes ilegales después de haber pagado elevadas sumas de dinero a la organización, no son solo los inherentes al viaje mismo, generalmente en penosas condiciones por razones de clandestinidad, sino también a las represalias de la organización". Por este motivo inciden en que esto es "lo que mejor explica que en este caso solo uno de los catorce ocupantes de la patera se haya decidido a declarar, delatando al acusado como uno de los pilotos de la embarcación", así como dando cuenta de detalle sobre el viaje. "No se trataba de dar un inocente paseo en barco, sino de una arriesgada operación delictiva", asevera la resolución.

Los magistrados ven acreditado que el acusado, "guiado por el ánimo de procurarse una ventaja patrimonial y en convivencia con terceros no identificados, aceptó hacerse cargo del manejo del barco favoreciendo y facilitando con su indispensable actividad la inmigración clandestina hacia nuestro país al carecer todos los ocupantes de las necesarias autorizaciones administrativas de entrada y permanencia en España".

Otra sentencia

Por otro lado, la Audiencia ha notificado este miércoles la sentencia que impone dos años y ocho meses de cárcel a dos acusados que el lunes se declararon culpables de patronear una patera que el pasado mes de octubre transportaba a once inmigrantes a bordo desde Argelia a las costas de la provincia. Un acuerdo por el que se le rebajaron los seis años de cárcel que se les pedían al entender que actuaron por su estado de necesidad. Al acusado condenado en la otra sentencia, se entiende que tuvo un papel más activo en el viaje.