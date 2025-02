Pago de coches como soborno en una trama de empadronamiento irregular de inmigrantes detectada en Alicante

La Audiencia de Alicante ha cerrado este viernes con una conformidad un proceso con quince acusados de formar parte de una trama de empadronamientos fraudulentos de inmigrantes para obtener la residencia en España. El grupo contaba con la colaboración de un funcionario del Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca) que, a cambio de sobornos, emitía certificaciones falsas. A cambio de cada una percibía cantidades que oscilaban entre los 2.500 y los 3.000 euros, pero también llegó a percibir un coche como pago del entramado.

El caso iba a ser enjuiciado la próxima semana por un jurado popular, pero a tres días del inicio de las vistas todas las partes han llegado a un acuerdo, con el que los procesados se declaran culpables a cambio de una rebaja de las penas con las que ninguno tendrá que ingresar en prisión. La Fiscalía considera acreditado que ha habido dilaciones indebidas, ya que la causa comenzó a investigarse hace nueve años y, a pesar del elevado número de personas implicadas, ha sufrido numerosas paralizaciones y retrasos. Entre los abogados defensores que han negociado el acuerdo están Aurora Gámez, Gracia Carrión, Rafael Mira-Zaplana, Carlos Peñarrubia y Javier Carbonell, entre otros.

Las penas pactadas oscilan entre los 25 días y los dos años de cárcel, en función del grado de participación de cada acusado en el entramado. Se les acusaba de delitos de cohecho y falsedad en documento oficial. Las mayores penas han sido para el funcionario imputado, que es el único acusado de nacionalidad española, así como las personas que colaboraban en la tramitación de la documentación. El resto de los acusados son inmigrantes en su mayoría de procedencia marroquí, que usaron los documentos falsos para intentar lograr la concesión. Un total de catorce acusados firmaron el acuerdo ayer en la Audiencia de Alicante, salvo uno que permanece en paradero desconocido y está declarado en rebeldía.

Los hechos comenzaron a investigarse por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Alicante tras detectar un inusual aumento de peticiones de residencia por arraigo social por parte de inmigrantes de Marruecos, y para el que se necesitaba acreditar que se había residido en España durante más de tres años y tener una oferta de trabajo. Al investigar estas solicitudes, los agentes comprobaron que la mayoría de los certificados de empadronamiento procedían del municipio de San Clemente en Cuenca, que contaba entonces con un censo de 7.200 habitantes. La mayoría de ellos tenían los mismos domicilios, en los que residían otros miembros del entramado.

El funcionario, que era responsable del padrón municipal de dicha población desde 1993, ha admitido en este acuerdo que llegó a cobrar cantidades que oscilaban entre los 2.500 y los 3.000 euros por la emisión de los certificados de empadronamiento falsos a ciudadanos extranjeros, la mayoría de los cuales ni siquiera habían residido en el municipio o lo habían hecho en fechas posteriores a las que aparecían en el documento. También llegó a recibir un vehículo por parte del entramado en el año 2012 como pago por la actividad que realizaba para ellos.

Cohecho y falsedad

Estos empadronamientos no eran notificados al Instituto Nacional de Estadística, como es obligatorio, con fechas que les sirvieran para la regularización. El funcionario se ha conformado con penas que suman dos años y dos meses de prisión por delitos continuados de cohecho y de falsedad de documento oficial, así como tres años de inhabilitación. Penas a las que también han sido condenados otros tres miembros del entramado al considerarse cooperadores necesarios del delito y que participaron en la tramitación de la documentación. Otros dos colaboradores de la red han aceptado penas de catorce meses de prisión. Otros siete acusados más han aceptado un mes y quince días de cárcel por el uso de la documentación para intentar regularizar su situación a sabiendas de que era falsa.

El juicio tenía que haber comenzado el lunes con un jurado popular, en una vista presidida por el magistrado José Antonio Durá Carrillo. El acuerdo ha evitado tener que constituir al jurado y pagar las correspondientes dietas de desplazamiento. Dado el alto número de implicados y de testigos citados, hubiera sido necesaria toda la semana para celebrarla, con la incertidumbre de si todos los acusados se iban a presentar todos los días. La Fiscalía ha hecho constar en el acuerdo que no se opone a la suspensión de la pena para todos los acusados, por lo que no tendrán que ingresar en prisión si no delinquen en dos años.

