La Policía de Alicante inspecciona la pirotecnia de la explosión con el hijo de Pedro Luis Sirvent

La Policía Nacionalcontinúa con la investigación para tratar de aclarar el origen de la explosión que acabó con la vida de Pedro Luis Sirvent, de 69 años, este jueves en su pirotecnia y durante la mañana de este viernes ha realizado una amplia inspección en la fábrica con el fin de realizar una recomposición de lo sucedido y establecer una posible hipótesis de las causas del siniestro. La inspección en la Pirotecnia Hermanos Sirvent ha sido realizada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica y del TEDAX, especializados en desactivación de explosivos, y continuará en los próximos días, ya que la deflagración causó importantes destrozos.

El gerente de la pirotecnia y uno de los hijos de Pedro Luis, Adrián, ha acompañado a la Policía Nacional durante la inspección y ha explicado a los agentes la distribución de las dependencias afectadas por la explosión. Adrián Sirvent se encontraba en la pirotecnia cuando ocurrió el accidente que segó la vida de su padre, pero estaba en otra zona de la finca y no fue alcanzado por la onda expansiva.

La Policía Nacional continuará durante los próximos días con la inspección de la pirotecnia, ya que hay que realizar labores de desescombro con el fin de buscar alguna pista en el lugar donde se produjo la explosión inicial que causó luego un incendio.

La autopsia al cadáver de Pedro Luis Sirvent ha sido realizada este viernes en el Instituto de Medicina Legal de Alicante, pero el juzgado aún no ha autorizado la entrega del cuerpo a la familia del pirotécnico, a quien le han comunicado que tendrán que esperar hasta este próximo lunes. La Policía no tiene dudas de que el cuerpo pertenece a Pedro Luis Sirvent y no le consta otra persona desaparecida en la pirotecnia, pero dado su estado se desconoce si el juzgado autorizará su entierro sin realizar una prueba de ADN.

Por otro lado, el pirotécnico valenciano de 68 años que resultó herido en la misma explosión, Juan Manuel Mirón, seguía este viernes ingresado con pronóstico reservado en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de València. Fue evacuado con quemaduras de tercer grado en cerca del 40 por ciento de su cuerpo y además presentaba traumatismos.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha afirmado tras un acto del 8M que la investigación «sigue su curso» sin resultados hasta ahora.