La Policía vincula un incendio en un bloque de chabolas de Alicante con una deuda de 350 euros

La Policía Nacional vinculó un incendio en asentamiento de chabolas en Alicante por una discusión por una deuda de 350 euros. El acusado del virulento fuego intencionado que se produjo en este poblado de sintecho en la ciudad el 2 de mayo del año pasado se sienta desde este martes en el banquillo en la Audiencia Provincial. La primera sesión del juicio se ha centrado en la declaración de los agentes que intervinieron en los hechos y el miércoles comparecerán otros indigentes de la zona, así como el propio acusado que ha pedido declarar en último lugar y solo para responder las preguntas de su abogado.

La Fiscalía le reclama trece años de prisión por un delito de incendio, al valorar el riesgo en el que se puso a los otros indigentes que estaban en el interior de las chabolas cuando se iniciaron las llamas. Todos ellos pudieron salir a tiempo sin que hubiera que lamentar daños de carácter personal, antes de que las llamas y una intensa humareda negra envolvieran el lugar. Los hechos ocurrieron sobre las 9.30 horas debajo de un puente situado bajo la calle José Luis Masiá y en las inmediaciones del albergue municipal de transeúntes y del mercadillo de la calle Teulada. Una zona donde las Fuerzas de Seguridad ya han tenido otros altercados.

Las llamas alcanzaron una gran virulencia afectando a una parte del asentamiento, obligando a acordonar la zona. La intensa humareda afectó también a un vehículo que estaba mal estacionado encima del puente. La intervención de los bomberos permitió sofocar las llamas con rapidez.

Imagen del incendio declarado el 2 de mayo del año pasado. / Alex Domínguez

Los agentes que arrestaron al acusado señalaron que le identificaron tras las declaraciones de otros indigentes de la zona, que dijeron que le vieron cómo prendía fuego a uno de los colchones, huyendo hacia la zona del albergue tras amenazar a los presentes con un cuchillo cuando estos le recriminaron lo que estaba haciendo. En un primer momento, los agentes fueron hacia estas dependencias a buscarlo y fue al salir de ellas cuando se lo encontraron. En este sentido, explicaron que tuvieron que reducirlo y engrilletarle porque vieron que trataba de echar mano al cuchillo que llevaba en la espalda. Los agentes le intervinieron dos mecheros, además del arma blanca.

«Nos dijo que se había peleado porque le habían robado 350 euros. Había vuelto a por ellos y nos decía que había que hacer limpieza en la zona porque había muchos delincuentes y narcotraficantes», señaló uno de los agentes responsables. Los agentes señalaron que no notaron ni que el acusado estuviera influenciado con el consumo de alcohol o del consumo de sustancias estupefacientes.

Factor de riesgo

La Policía señaló que era un incendio de grandes dimensiones y por el humo que se generó hubo una situación de riesgo hacia los otros indigentes, que se logró evitar debido al rápido desalojo de las chabolas. Precisamente, la ausencia de riesgo es uno de los aspectos en los que está poniendo el énfasis la defensa, el abogado José Manuel Sánchez Ibarra, ya que el incendio se produjo a plena luz del día, cuando no había indigentes durmiendo y de hecho no se produjeron heridos. También cuestionó la manera en la que se produjo la detención apuntando a posibles vulneraciones de derechos por parte de los agentes durante la intervención, puesto que se le habría estado interrogando sin asistencia letrada cuando era considerado sospechoso del incendio.

Los funcionarios de la Policía Científica señalaron que el fuego se inició en un colchón, que quedó consumido totalmente, y que fue el único foco. Al no haber ningún tipo de dispositivo eléctrico para que se iniciaran las llamas, la causa podría haber sido la ignición con un mechero o algún cigarrillo. «Un colchón no se quema solo», recalcó. En todo caso, los investigadores no encontraron indicios de agentes acelerantes, como gasolina.