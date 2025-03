El conductor que mató a un matrimonio en un accidente en Pinoso acepta tres años de prisión

La Audiencia de Alicante ha condenado a tres años de prisión al conductor que mató a un matrimonio de Pinoso en un accidente de tráfico y causó lesiones a su nieta de diez años que viajaba en el asiento trasero del vehículo de los fallecidos. El procesado circulaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Además el exceso de velocidad fue determinante porque el vehículo circulaba al triple de la velocidad autorizada para esa vía ubicada en pleno casco urbano. El juicio se ha cerrado esta mañana con una conformidad en la sección tercera de la Audiencia alicantina donde el acusado ha reconocido los hechos que se le imputaban y se ha declarado culpable.

Tanto el propio procesado, como la familia de los fallecidos se habían mostrado favorables a cerrar este acuerdo, con el que la pena se le ha reducido a la mitad aunque no evitará su ingreso en prisión. Hasta ahora no ha tenido que ser encarcelado por estos hechos.

El accidente mortal ocurrió el 19 de julio de 2020 en en pleno casco urbano de Pinoso. El procesado circulaba a 90 kilómetros por hora en una vía donde no se podía exceder de los 30 y embistió lateralmente al vehículo en el que viajaban las víctimas un matrimonio de 83 y 78 años que viajaba con su nieta. La niña de once años que viajaba en el asiento trasero del coche resultó afectada con heridas de gravedad de las que tardó 89 días en recuperarse. El siniestro conmocionó al municipio en unas fechas en el que se empezaba a intentar volver a la normalidad tras el impacto que causó el confinamiento por la pandemia. El acusado, que contaba con sesenta y siete años cuando ocurrieron los hechos, ha admitido que circulaba bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Fuentes cercanas a su defensa han insistido en que el hombre carecía de antecedentes penales y que, hasta ese momento, no había tenido incidentes similares, así como tampoco los ha tenido desde que ocurrieron los hechos. Tras la conformidad, la Fiscalía ha aplicado una atenuante por dilaciones indebidas ya que los hechos ocurrieron hace cinco años y todavía no habían sido juzgados así como otra por reparación del daño ya que la familia de las víctimas cobro en su día del seguro el dinero de las indemnizaciones. Una petición con la que han estado de acuerdo el resto de las partes. Fuentes cercanas al ministerio público señalaron que al ser la pena superior a los dos años de cárcel no cabe que se le suspenda la condena, por lo que tendrá que entrar en prisión. Al cerrar el acuerdo, se ha dictado una sentencia in voce en la misma sala, resolución vque ya es firme y contra la que no cabe recurso. El hombre ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial en concurso con otros dos de homicidio imprudente y uno de lesiones. Además de los tres años de prisión, también se ha procedido a la retirada del permiso de conducir durante seis años y se ha decretado el comienzo del vehículo implicado en el siniestro.