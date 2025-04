Juzgan a un exvoluntario de Protección Civil de Alicante por abusar de una menor con discapacidad

La Audiencia Provincial sentó este martes en el banquillo a un exvoluntario de Protección Civil de Alicante acusado de abusar sexualmente de una compañera menor de edad con discapacidad durante las fiestas de Hogueras de 2023. La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce en nombre de la familia de la víctima el abogado Ignacio Gally, reclaman penas que suman 17 años de prisión por haberse aprovechado del trastorno psicológico que sufría la joven y de haberle suministrado cocaína. Diez años por la agresión sexual y otros siete por un delito contra la salud pública; así como otros diez años más de libertad vigilada. La denunciante era menor de edad cuando ocurrieron los hechos y tuvo hasta dos intentos de suicidio en los días posteriores.

La víctima, que tenía 17 años y estaba en tratamiento psicológico, había empezado a trabajar como voluntaria en Protección Civil en la primavera de 2023. Según su testimonio, el día de su entrevista conoció al acusado, aunque no fue él quien se la hizo, y le estuvo enseñando las instalaciones. No volvieron a coincidir con él hasta meses más tarde durante un servicio en las fiestas de Hogueras. La joven sufrió una crisis de ansiedad derivada de uno de sus problemas psicológicos durante el dispositivo para una mascletà, motivo por el que tuvo una discusión con su superior, que la acabó echando. Fue a raíz de ese momento cuando el acusado la envió un mensaje para preguntarle cómo estaba y ver si podían verse para hablar.

Con el pretexto de que la iba a ayudar a que la dejaran volver quedó con ella en varias ocasiones en esas Hogueras, aunque sus padres bajaron para comprobar que no se iba con nadie extraño. En una de esas salidas, el procesado la ofreció cocaína algo que ella en un principio rechazó porque no sabía el efecto que le iba a causar esa droga con la medicación que ella estaba tomando. «Me dijo que tenía que probar cosas nuevas y que si quería me preparaba una más pequeña», declaró. A los padres, mientras, ya empezó a extrañarles que quedara tanto con él. «Al principio pensamos que quería ayudarla, pero vimos que estaba asumiendo un papel que no le correspondía», declaró el padre, que llegó a advertirle que si en dos horas su hija no estaba en casa llamaba a la Policía.

La joven aseguró que los dos tuvieron relaciones sexuales el 25 de junio en el domicilio del acusado, después de consumir hasta cinco rayas de cocaína. «Yo me quedé bloqueada, no sabía cómo reaccionar», aseguró, que dijo que nunca se había planteado tener nada con una persona tan mayor. Tras tener hasta dos intentos de suicidio, en la analítica se detectó el consumo de cocaína y la joven lo contó a su psicóloga que fue quien le dijo que denunciara.

El acusado, que cuenta con una condena por delitos contra la libertad sexual, se acogió a su derecho para declarar en último lugar y solo a preguntas de su abogada. Este negó los hechos y, según su versión, ni conocía los problemas de salud mental de la víctima, ni consumió cocaína con ella, ni tampoco tuvo relaciones sexuales con ella. Y tampoco pudo haberlas tenido por problemas médicos. Según su versión, fue la víctima quien se puso en contacto con él y quien le besó. Según dijo, su contacto sexual no pasó de besos y caricias mutuamente consentidas. El acusado llevaba cerca de seis años como voluntario en Protección Civil y se marchó de la agrupación a raíz de estos hechos, aunque señaló que tiene un problema de adicción a los opiáceos por una lesión que se hizo en el codo. El procesado aseguró que desde el primer momento dejó claro a la víctima que no iba a poder volver a Protección Civil y no había nada que hacer. La defensa reclama la libre absolución.

Mensaje de WhatsApp

Las acusaciones se apresuraron a recordar que las declaraciones del procesado negando todos los hechos contradecían lo que aparecía en los WhatsApps que se intercambió con la víctima.

En algunos de estos mensajes, ella le contaba que le habían dado antipsicóticos y que no sabía lo que era real de lo que no. Incluso llega a decir que lo sentía y que no debería haberle dado cocaína. El fiscal recalcó un mensaje donde el acusado decía «cuando te pusiste encima de mí fue espectacular», para rebatir la versión del procesado. La defensa llegó a impugnar una prueba pericial destinada a validar la veracidad de estos mensajes y que no estaban manipulados.

Los peritos psiquiatras señalaron que la joven padecía un cúmulo de trastornos que la hacía una persona muy inestable emocionalmente, muy vulnerable y fácilmente manipulable, con intolerancia a la frustración y al estrés. Las acusaciones sostienen que el acusado se aprovechó del estado emocional de la joven, que estaba preocupada por recuperar su puesto en Protección Civil y con necesidad de sentirse amparada. El episodio se produjo en plenas fiestas de Hogueras, cuando todos los servicios sanitarios estaban cerrados por los días festivos, lo que provocaba que en esos días la joven estuviera muy alterada, llegando a escaparse de su domicilio. Las acusaciones sostienen que la víctima no podía dar su consentimiento porque estaba mediatizado por las patologías que padecía.

El juicio ha quedado visto para sentencia esta mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.