Una denuncia en Alicante permite desmantelar una red de sextorsión que operaba en España

Una denuncia presentada en Alicante ha permitido la Guardia Civil desarticular una red dedicada a la sextorsión por toda España. La operación se ha saldado con tres detenidos un hombre y dos mujeres y se han identificado hasta seis víctimas por el momento aunque no se descarta que puedan detectarse nuevos casos, según informa la Comandancia de Alicante.

"Soy el empleado de varios pisos de chicas de mi jefe, hace poco estabas perdiendo el tiempo de una de las chicas que trabajan para jefes y eso no está bien, no quiero problemas para ti ni para nadie, pero por si alguna razón no pudiste acudir no cuesta nada avisar, tal vez para ti sea una tontería, pero no sé si eres consciente de la gravedad del asunto..." Este era el tipo de mensajes que recibían las víctimas del entramado a las que los detenidos localizaban a través de varias páginas de citas en internet.

Los hechos comenzaron a investigarse cuando la víctima, un vecino de Pego, accedió a una página web de citas y posteriormente comenzó a recibir llamadas, amenazas y mensajes a través de una aplicación de mensajería. El interlocutor, que hablaba con acento extranjero, le acusaba de haber molestado a la supuesta chica de su jefe. El extorsionador le exigía el pago inmediato de una cantidad de dinero por las molestias ocasionadas. En el caso de no pagar, amenazaba con enviar a unos chicos a su domicilio para solucionarlo de otro modo. Los mensajes aportaban incluso el nombre y los apellidos de la víctima como método de coacción.

Ante el temor generado por estas amenazas, el denunciante llegó a entregar más de 30.000 euros a través de transferencias bancarias, ingresos en cuentas y pagos a través de una plataforma online. De la investigación de los hechos se hizo cargo el puesto principal de la Guardia Civil de El Verger, que bautizó el operativo como Operación Sexrei. Durante una primera fase, los agentes realizaron un seguimiento del dinero entregado, lo que permitió descubrir que gran parte de los fondos habían sido usados en apuestas deportivas online. También se detectó el uso de múltiples tarjetas SIM, lo que indicaba que podría tratarse de una estructura organizada.

Pagos de más de 100.000 euros

Con la colaboración de distintas entidades, se pudo identificar a un sospechoso que abrió varias cuentas bancarias utilizadas exclusivamente para recibir dividir y transferir los pagos procedentes de las extorsiones. El titular era un joven de 21 años. La investigación permitió detectar movimientos por valor de más de 100.000 euros procedentes de particulares sin vinculación aparente entre sí, ni con los investigados, lo que sugería la posible existencia de más víctimas aún no identificadas.

Detalle de uno de los mensajes remitidos por la red. / Información

La operación se llevó a cabo el pasado 1 de abril en un barrio de València donde se procedió a la detención del sospechoso y la imputación de dos mujeres, su pareja de 22 años y la madre de esta de 51, por su presunta implicación en delitos de extorsión y blanqueo de capitales. En el momento del arresto, el hombre llevaba tres teléfonos móviles, tres tarjetas SIM de telefonía y 291 euros en efectivo, material que fue intervenido. El detenido fue puesto a disposición judicial donde se decretó su puesta en libertad con medidas cautelares. La operación está dirigida judicialmente por el juzgado de Instrucción 1 de Denia y todavía sigue abierta.

Por el momento se han identificado a víctimas residentes en las provincias de Alicante, Almería, Sevilla, Valencia y Valladolid, donde había dos casos. Por ello, no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas y que incluso aumente el número de detenidos.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de extremar la precaución en el uso de plataformas de citas y redes sociales así como de denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión o coacción.