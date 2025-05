Un acusado admite que secuestró y golpeó a su expareja en Torrevieja

Un acusado de secuestrar y golpear a su expareja durante el tiempo que estuvo encerrada se ha declarado culpable en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante. El brutal ataque de violencia machista se ha saldado con una conformidad en la sede judicial. El hombre ha sido condenado a penas cerca de cinco años y medio de cárcel por delitos de detención ilegal, malos tratos y amenazas tras cerrarse una conformidad entre la defensa, la Fiscalía y la acusación particular. La sala le ha impuesto además una orden de alejamiento que le impide acercarse a la víctima durante once años. Al tratarse de una conformidad, el fallo dictado in voce en la sala ya es firme y contra él no cabe recurso alguno.

Los hechos ocurrieron en Torrevieja sobre las once de la noche del 1 de noviembre de 2023. Acusado y víctima habían tenido una relación sentimental durante dos años. Según el escrito de acusación, admitido por el procesado en la vista oral, el procesado abordó a la mujer cuando iba por la calle, le puso una bolsa de tela en la cabeza y la introdujo en un coche contra su voluntad. El vehículo iba conducido por una persona que no pudo ser identificada. La víctima fue conducida hasta una urbanización de la localidad, donde fue encerrada bajo llave en una de las habitaciones. Allí pasó toda la noche, mientras el acusado entraba y salía de la estancia durante toda la noche para golpearla. Sobre las 14.00 horas del día siguiente, la mujer pudo escapar y pedir ayuda. En total fueron cerca de quince horas de cautiverio, que ha sido el delito principal por el que se juzgaba al procesado.

El joven permanecía en prisión preventiva desde su arresto, que se produjo inmediatamente después de estos hechos. El acusado ha llegado detenido a la Audiencia directamente desde la prisión para afrontar el juicio en la que la Fiscalía le reclamaba penas que sumaban cerca de ocho años por estos delitos. La confesión del procesado ha evitado el juicio, tras haberse alcanzado el acuerdo entre todas las partes. Asistido por un intérprete, el procesado se ha limitado a admitir todas las acusaciones, lo que ha permitido que las acusaciones hayan aplicado pequeñas rebajas en sus peticiones por la colaboración con la Justicia del procesado. Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que la víctima, que no ha tenido que comparecer en sala, ha dado su visto bueno a este acuerdo. La sala estaba preparada con un biombo para que la víctima declarara sin tener contacto visual con el agresor. Durante toda la mañana ha estado aislada en la sede judicial a fin de evitar encuentros desagradables con el acusado, aunque este ha sido conducido desde los calabozos directamente a la sala de vistas.

Las penas

La sentencia impone cuatro años de cárcel y siete de alejamiento por la detención ilegal; diez meses y quince días de cárcel y dos años de alejamiento por lesiones en el ámbito de la violencia de género; así como otros nueve meses y un día de prisión y otros dos años más de alejamiento por amenazas. La Fiscalía considera que, a pesar de las rebajas aplicadas, en estos delitos concurren las agravantes de parentesco y de reincidencia.

Asimismo, el tribunal ha establecido una indemnización de 3.500 euros del acusado a la víctima, aunque se desconoce si podrá afrontarla, dado que este es insolvente. Todas las partes se han comprometido a no presentar ningún recurso sobre la sentencia, por lo que esta ha sido ya declarada firme por la Audiencia de Alicante. El juicio se ha celebrado en la Sección Primera, que es la que está especializada en el enjuiciamiento de delitos de violencia machista.