Localizan en la prisión de Alicante a un acusado de 26 hurtos y estafas a personas mayores en supermercados

La Guardia Civil ha detenido en la prisión de Fontcalent en Alicante a un hombre de 44 años acusado de cometer 26 hurtos y estafas a personas mayores en supermercados de varios municipios de la provincia alicantina y de Murcia. Los robos fueron cometidos en Villena, Ibi, Monóvar, Cocentaina, Aspe y San Pedro del Pinatar.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Villena, comenzó en 2023 tras detectar una serie de hurtos reiterados en establecimientos de alimentación. Las víctimas eran, principalmente, mujeres de edad avanzada que realizaban sus compras de forma habitual.

Según la Guardia Civil, el autor accedía a supermercados simulando ser un cliente, seleccionaba a su víctima y, aprovechando momentos de distracción, sustraía carteras y bolsos del interior de los carros de compra.

Posteriormente, utilizaba las tarjetas de crédito robadas para realizar extracciones en cajeros automáticos o adquirir productos en gasolineras, estancos o comercios de telefonía.

En uno de los casos, llegó a extraer más de 1.000 euros de una cuenta bancaria. El valor total del perjuicio económico es considerable, destacando varias estafas y hurtos valorados en centenares de euros.

El detenido operaba de forma rápida y eficaz, permaneciendo escasos minutos en cada establecimiento antes de dirigirse a otro punto de la geografía alicantina o murciana, dificultando así su localización.

La Guardia Civil le atribuyen un total de 14 delitos de hurto, 12 de estafa y dos quebrantamientos de medida cautelar por vulnerar una orden de alejamiento impuesta judicialmente respecto a los comercios en los que actuaba.

Durante la investigación se comprobó que el autor cambiaba frecuentemente de vehículo y de domicilio, pero finalmente, a finales de marzo de 2025, los agentes fueron informados de que la persona buscada había ingresado en el centro penitenciario de Fontcalent. Por ello, los agentes se desplazaron al lugar para formalizar su detención e imputación de los hechos investigados.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores, la importancia de extremar las precauciones en lugares concurridos: no perder de vista las pertenencias, no ostentar joyas u objetos de valor, tener especial cuidado al retirar dinero en cajeros automáticos y no llevar apuntadas las claves junto a las tarjetas de crédito.