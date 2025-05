La Policía detecta dos drones no autorizados en la zona portuaria de Alicante

La Policía Nacional ha intervenido un dron que se encontraba operando en la zona portuaria de Alicante cuyo piloto no disponía de la titulación necesaria y no había realizado la correspondiente comunicación al Ministerio del Interior, ni las autorizaciones pertinentes. Un segundo piloto fue descubierto cuando pretendía volar otro dron en la zona portuaria sin haberlo comunicado.

Los hechos han sido detectados por la Unidad Aérea de la Policía Nacional (DRONES UAS) durante un servicio preventivo en horario matinal. Esta unidad cuenta con sistemas de detección electrónicos que localizan aeronaves no tripuladas y ubican a los pilotos de estos drones.

Durante las tareas preventivas de detección, los agentes localizaron en la zona de las tabarqueras de Alicante un dron operando en modo FPV (vuelo en primera persona), modalidad que requiere que el piloto esté acompañado por un observador que le facilite información visual directa del entorno. Sin embargo, el piloto se encontraba operando solo, sin la presencia del observador obligatorio.

Los agentes practicaron las correspondientes diligencias en el lugar y se comprobó que el piloto no estaba registrado como operador de UAS (sistemas de aeronaves no tripuladas), no había comunicado el vuelo al Ministerio del Interior y carecía de la formación reglada que lo habilitara para operar el dron en ese entorno. Aunque manifestó conocer el manual del aparato, este hecho por sí solo no exime del cumplimiento del resto de obligaciones legales, afirma la Policía.

Intervención del dron

A raíz de las infracciones detectadas, los agentes intervinieron temporalmente el dron, informando al operador de las posibles consecuencias administrativas derivadas del incumplimiento de la normativa vigente. Estas conductas pueden llegar a ser sancionadas por AESA desde 45.000 euros en caso de infracciones leves hasta 90.000 euros en infracciones graves y 225.000 euros en situaciones donde se cometa una infracción muy grave.

Por otro lado, la Policía pudo localizar a un segundo operador que iba a iniciar el vuelo con su aparato. Al ser requerido por los agentes no llego a poner el aparato en el aire, hecho que lo salvo de una posible propuesta de sanción, ya que no había comunicado el vuelo al Ministerio del Interior.

Ambas aeronaves fueron localizadas en la zona portuaria, espacio aéreo donde es obligatorio contar con autorización para la operación con drones UAS. Para mantener la seguridad de las aeronaves y de las personas en tierra, se han establecido zonas geográficas en España (zonas “GEO”) donde se permiten, restringen o excluyen las operaciones con drones, teniendo en cuenta el lugar y la aeronave que se utilice. Estas zonas pueden ser consultadas en las páginas oficiales de AESA (aplicación móvil o web https://drones.enaire.es ).

Requisitos

La Policía Nacional recuerda que volar un dron conlleva responsabilidades legales y que, para hacerlo de forma segura y legal, es imprescindible cumplir los siguientes requisitos, conforme al Real Decreto 517/2024 y al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947. Las sanciones vienen recogidas en la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea:

Estar registrado como operador de UAS en AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).

Contar con la formación y certificación necesarias según el tipo de vuelo y categoría (abierta, específica o certificada).

Disponer del conocimiento del manual de uso del dron.

Contar con seguro de responsabilidad civil si lo exige la categoría o zona de vuelo.

si lo exige la categoría o zona de vuelo. Comunicar los vuelos a las autoridades cuando se realicen en zonas donde sea obligatorio notificar o solicitar autorización, como por ejemplo zonas urbanas. Esta comunicación se puede realizar en la web https://www.interior.gob.es en el apartado correspondiente de servicios al ciudadano. Se recuerda que esta comunicación debe realizarse mínimo con 5 días de antelación.

en el apartado correspondiente de servicios al ciudadano. Se recuerda que esta comunicación debe realizarse mínimo con 5 días de antelación. En el caso de vuelos en FPV, es obligatorio que el piloto esté acompañado por un observador visual.

El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones económicas de bastante cuantía, la intervención del dron e incluso responsabilidades penales en caso de que el uso indebido de la aeronave ocasione daños a personas, bienes o interfiera en operaciones aéreas.

La Policía Nacional insiste en la importancia de informarse adecuadamente antes de operar un dron y pone a disposición de la ciudadanía los canales habituales para la denuncia anónima de estos hechos.