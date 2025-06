Una pareja convive dos meses con el cadáver de un jubilado en Alicante y saca 1.500 € de su cuenta

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a varón de 33 años y a su mujer, de 28 años, acusados de estar conviviendo unos dos meses con el cadáver de un policía nacional jubilado de 74 años que les acogió en su vivienda y sacar de su cuenta bancaria unos 1.500 euros tras el fallecimiento, que se produjo aparentemente por causas naturales.

La pareja ha sido acusada de un delito contra la integridad moral por no informar del hallazgo del cadáver y de otro de apropiación indebida.

La investigación realizada por el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se inició a raíz del descubrimiento del cadáver de un policía nacional de 74 años en su domicilio, situado en el barrio de Los Ángeles, cerca del parque Lo Morant en Alicante.

Familiares del fallecido dieron la voz de alarma tras no tener noticias de él ni contestar a las llamadas, por lo que se procedió a entrar en su domicilio y en una habitación encontraron el cadáver del septuagenario en avanzado estado de descomposición.

Las pesquisas desvelaron que el fallecido había acogido en su casa a un joven matrimonio y a su bebé, pero la pareja ya no se encontraba en el domicilio cuando acudió la Policía y descubrió el cuerpo. La autopsia no desveló signos de muerte violenta, aunque dado su estado de descomposición no se pudo determinar en un primer momento la causa exacta del fallecimiento y se está a la espera del resultado de pruebas toxicológicas.

Los agentes recabaron datos de familiares y vecinos del inmueble y desde entonces se inició una búsqueda que concluyó este miércoles con la detención de la pareja en Alicante.

Los arrestados, que se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Policía Nacional, han pasado la noche los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante y de la Comisaría Norte y este viernes por la mañana han sido conducidos al juzgado de guardia de Alicante.