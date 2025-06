Una pareja convive dos meses con el cadáver de un jubilado en Alicante y saca 1.500 € de su cuenta

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a varón de 33 años y a su mujer, de 28 años, acusados de estar conviviendo unos dos meses con el cadáver de un policía nacional jubilado de 74 años que les acogió en su vivienda y sacar de su cuenta bancaria unos 1.500 euros tras el fallecimiento, que se produjo aparentemente por causas naturales.

La pareja ha sido acusada de un delito contra la integridad moral por no informar del hallazgo del cadáver y de otro de estafa por las extracciones irregulares de las cuentas bancarias del fallecido. Aunque se ignora en qué circunstancias, la mujer estaba autorizada por el titular para operar en ellas, aunque se siguieron retirando fondos con posterioridad a su defunción. Ambos han pasado a disposición judicial este jueves y el juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, que estaba en funciones de guardia, ha acordado su puesta en libertad con medidas cautelares y de acuerdo con el criterio de la Fiscalía deberán comparecer de forma periódica ante el juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

Delitos

Ambos quedan investigados en una causa está abierta inicialmente a raíz de un atestado que califica los hechos como constitutivos de un delito contra la integridad moral y otro de estafa, sin perjuicio de una posterior calificación judicial. Según el TSJ, el juzgado de Instrucción número 1, con competencias para ello, continuará con la investigación de los hechos. E delito contra la integridad moral se habría cometido al estimar que los investigados habrían sometido a un trato degradante al cadáver al no haber informado a nadie de la defunción. Una conducta que atenta contra la dignidad del ser humano.

La investigación realizada por el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se inició a raíz del descubrimiento del cadáver de un policía nacional de 74 años en su domicilio, situado en el barrio de Los Ángeles, cerca del parque Lo Morant en Alicante.

Familiares del fallecido dieron la voz de alarma tras no tener noticias de él ni contestar a las llamadas, por lo que se procedió a entrar en su domicilio y en una habitación encontraron el cadáver del septuagenario en avanzado estado de descomposición.

Las pesquisas desvelaron que el fallecido había acogido en su casa a un joven matrimonio y a su hijo de poco más de un año, pero la pareja ya no se encontraba en el domicilio cuando acudió la Policía y descubrió el cuerpo. La autopsia no desveló signos de muerte violenta, aunque dado su estado de descomposición no se pudo determinar en un primer momento la causa exacta del fallecimiento y se está a la espera del resultado de pruebas toxicológicas. Fuentes cercanas al caso indicaron que la única lesión que presentaba el cadáver era un corte en el pie y este se produjo con posterioridad al momento de la muerte, por lo que habrá que esperar al resultado de estas nuevas pruebas.

Peleas y discusiones

Los agentes recabaron datos de familiares y vecinos del inmueble y desde entonces se inició una búsqueda que concluyó este miércoles con la detención de la pareja en Alicante. Las fuentes judiciales consultadas por este diario indicaron que la pareja habría sido acogida hace un año por el fallecido en su casa. Los testimonios recogidos por la Policía apuntan a que la convivencia no era buena y que había discusiones frecuentes entre el fallecido y la pareja investigada. Asimismo se da la circunstancia de que al menos uno de los arrestados cuenta con antecedentes policiales. Sin embargo, no hay indicios de que haya sido una muerte violenta. Fuentes cercanas al caso precisaron que el fallecido ya había recogido a otras personas de la calle para invitarlas a vivir a su casa.

Los arrestados, que se han acogido a su derecho a no declarar ante la Policía Nacional, han pasado la noche los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante y de la Comisaría Norte y este viernes por la mañana han sido conducidos al juzgado de guardia de Alicante, donde han quedado en libertad provisional a última hora de la mañana. Los dos se han marchado juntos del Palacio de Justicia. Ni siquiera se ha realizado comparecencia de prisión, por lo que no han tenido ocasión de declarar. Tan solo la Fiscalía ha pedido que se adopten medidas cautelares para garantizar que los investigados estén localizados en caso de que aparezcan nuevas pruebas. Al juzgado ha acudido una abogada en nombre de la familia del fallecido, pero no ha llegado a intervenir porque todavía no se encuentra personada en la causa, aunque todo apunta a que estarían dispuestos a ejercer la acusación particular. El juzgado instructor, en función de las pruebas que todavía están pendientes, podría citarles de nuevo para prestar declaración.