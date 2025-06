El ECO Levante, veinte años de lucha contra el crimen organizado desde Alicante

Después de dos décadas de lucha contra la delincuencia organizada desde Alicante, el balance del ECO Levante, el Equipo contra el Crimen Organizado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es altamente satisfactorio, pero sus miembros no bajan la guardia. Son plenamente conscientes de que la lucha continúa y no parece tener fin. 207 operaciones contra grupos criminales desde 2005, 1.105 detenidos y la incautación de 25.000 kilos de cocaína y 12 toneladas de hachís, entre otras aprehensiones, demuestran la efectividad de una unidad de investigación de élite que ha conmemorado este mes de mayo su vigésimo aniversario en Alicante y a la que le gusta trabajar con total discreción, hasta el punto de no trascender ni siquiera el número de agentes integrados en el ECO Levante.

La Guardia Civil eligió Alicante para el primer ECO que se creó en todo el país en mayo de 2005 y lo hizo atendiendo una demanda de la sociedad ante el incremento de grupos organizados de ladrones de ámbito internacional, especialmente de países del Este, que habían generado alarma social en la Costa Blanca.

Detención realizada en una operación del ECO Levante que contó con la colaboración de la DEA / INFORMACIÓN

Este equipo satélite de la UCO comenzó su andadura en Alicante con seis agentes, que parecían ser pocos, aunque cada uno estaba especializado en una materia y se creó un «núcleo duro» para luchar de forma efectiva contra el crimen organizado.

Tras estos inicios, el ECO Levante ha ido ha ido aumentando paulatinamente la plantilla y actualmente es considerablemente mayor. Además de Alicante, están operativos otros ECO en Pontevedra, Málaga, Mallorca y Canarias, de tal forma que cubren toda la costa peninsular e insular, donde hay mayor presencia de bandas organizadas.

Investigaciones del ECO Levante

Narcotráfico, delitos contra el patrimonio y blanqueo acaparan la mayor parte de las investigaciones del ECO Levante, aunque en estos veinte años de existencia también han desarticulado redes de trata de seres humanos, falsificación de moneda o tráfico de medicamentos ilegales, entre otras operaciones.

Europa Press

Los agentes que quieren integrarse en esta unidad llegan «con ganas de aprender y sin cargas familiares, porque la disponibilidad para el trabajo es total», según explica Pedro, uno de los veteranos agentes del ECO Levante que presta servicio en el equipo desde su creación. Para poder integrarse en la UCO, los guardias civiles tienen que realizar un curso de Policía Judicial, otro judicial impartido por profesionales jurídicos y un tercero que es específico de la Unidad Central Operativa y está enfocado a la investigación. De este modo «solo llegan los mejores», señala Pedro.

El capitán responsable del ECO Levante, Alejandro, precisa que la vocación de servicio y el sacrificio son imprescindibles para trabajar en este equipo. «La dedicación es exclusiva y la motivación tiene que venir de dentro, de que realmente te gusta el trabajo y sabes que lo estás haciendo por la sociedad, por mejorar y crear un ambiente de seguridad».

Descarga en Alicante de uno de los alijos de droga decomisados por este equipo de la UCO. / INFORMACIÓN

El campo de actuación del ECO Levante es la Comunidad Valenciana, Murcia e incluso Almería en ocasiones. Cuando arrancó el equipo en 2005, los esfuerzos de la unidad se centraron en la Vega Baja, donde se habían asentado bandas organizadas más especializadas y violentas en muchos casos. Gran parte de los grupos que actuaban en la Vega Baja eran de origen rumano, kosovar y albanés. Entre sus miembros había muchos paramilitares y los investigadores vieron dificultadas sus pesquisas porque pasaban desapercibidos y actuaban con precisión. Los delincuentes vivían con sus parejas e hijos escolarizados y por ello durante el día no infundían sospechas entre los agentes que les seguían la pista, hasta el punto de llegar a dudar en ocasiones si realmente estaban siguiendo a un posible criminal.

Sin embargo, estas mismas personas salían por la noche a buscar objetivos, reconocerlos y estudiar cómo perpetrar los robos en empresas, establecimientos comerciales, entidades bancarias o viviendas. El agente Pedro recuerda una anécdota con una banda que reventó un cajero y solo disponían de una fotografía en la que aparecía parcialmente un vehículo pero no se apreciaba la matrícula. Analizaron la llanta de una rueda del coche y los guardias civiles dieron batidas durante un mes en Torrevieja hasta que al final encontraron el coche, lo que permitió avanzar en la investigación y desarticular finalmente una banda organizada.

La presión sobre estas bandas organizadas por parte del ECO Levante propició que muchas se desplazaran fuera de la provincia de Alicante. Así, Pedro recuerda que desarticularon una banda organizada en la provincia de Valencia y entre los detenidos había muchos que ya habían sido apresados antes, cuando residían en la zona de Alicante.

Los agentes de esta unidad dependiente de la UCO tienen siempre preparado su equipaje porque muchas de las investigaciones, aunque empiezan en Alicante, acaban no solo en otras provincias, sino también fuera del país. En algunas investigaciones los agentes han tenido que realizar seguimientos en vehículos, día y noche, que han acabado fuera de España, como una vez en Milán y en otra ocasión en Amberes.

Agentes del ECO examinan un motor de coche intervenido. / INFORMACIÓN

Después de veinte años, Pedro considera que los grupos criminales de ahora «son más especializados y con mucha más movilidad». Actualmente, en el 90% de los casos las investigaciones empiezan en Alicante y acaban fuera de la provincia porque se van desplazando a otros lugares. Ahora, las colaboraciones no son únicamente con unidades de la Guardia Civil o Policía Nacional en Alicante y otras provincias, sino más bien con autoridades policiales de otros países debido al ámbito internacional de los grupos delincuenciales que investigan.

El desgaste que evidentemente supone prestar servicio en este tipo de unidad, con disponibilidad las 24 horas del día, comporta que los agentes se dediquen de lleno a este trabajo durante cerca de una década y luego opten por otros destinos donde la conciliación laboral y familiar puede estar más equilibrada.

Una de las intervenciones del Equipo contra el Crimen Organizado con base en Alicante. / INFORMACIÓN

No es el caso de Pedro, que aún disfruta con este trabajo después de veinte años, aunque lamenta no haber visto crecer a sus hijos. «Ha habido casos en los que he salido un lunes de casa por una investigación y no he vuelto hasta el sábado», explica este veterano guardia civil, que reconoce que las investigaciones «son cada vez más difíciles, pero también tenemos mejores medios».

Como Pedro hay otros agentes que ya superan los quince años en la unidad y la efectividad del equipo es incuestionable a la hora de valorar la continuidad de este grupo de especialistas en la lucha contra el crimen organizado. Ellos tienen claro que sí, que el ECO Levante puede seguir veinte años más, o los que hagan falta.