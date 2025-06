El TSJ obliga a volver a juzgar un juicio por una presunta violación en Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha obligado a la Audiencia de Alicante a tener que repetir un juicio por una presunta agresión sexual en esta capital. El acusado fue absuelto en el primer juicio, pero la acusación particular había recurrido la sentencia al considerar que había pruebas que el tribunal no había valorado al dictar la resolución. La nulidad ha obligado a tener que celebrar un nuevo juicio con un nuevo tribunal para enjuiciar estos hechos, esta vez valorando las pruebas que no fueron tenidas en cuenta en la anterior vista oral.

En el juicio acusado y víctima han vuelto a ofrecer versiones totalmente contrapuestas de los hechos. Mientras que para el acusado se trató de una relación sexual consentida, la víctima se reafirmó en su denuncia y mantuvo que el procesado se aprovechó de ella. Se da la circunstancia de que ambos eran conocidos y se encontraban en un local de ocio de Alicante cuando ocurrieron los hechos. La Fiscalía ha dado total credibilidad al testimonio de la víctima, para mantener la petición de cinco años de cárcel por un delito de abuso sexual.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2021, cuando el acusado y la denunciante coincidieron en un local de ocio de Alicante. La mujer denunció que el hombre había abusado de ella en los baños del local. Según su testimonio, aprovechándose de que se encontraba afectada por el consumo de alcohol, la condujo hacia esa zona, donde la obligó a mantener relaciones contra su voluntad y a pesar de que le dijo en reiteradas ocasiones que no quería hacerlo y que parara. El acusado por su parte mantenía que se trataba de una relación consentida, rechazando en todo momento la violación.

El hombre ya se tuvo que sentar en el banquillo por estos hechos en el año 2023 en un juicio en el que salió absuelto por falta de pruebas. Sin embargo, la acusación particular que ejerce la víctima recurrió la sentencia ante el TSJ, recurso al que también se adhirió la Fiscalía. El tribunal superior acabó dando la razón a las acusaciones, al considerar que había pruebas que la sala no había valorado y que tendrían que haberse analizado en la resolución impugnada. Las nulidades decretadas obligaban a que el juicio tuviera que celebrarse otra vez con un nuevo tribunal.

En la repetición del juicio, tanto el acusado como la víctima han reiterado su versión ante el tribunal. Asimismo había citadas numerosas personas del entorno de ambos que estarían presentes en el local cuando se produjeron los hechos. La Fiscalía ha valorado el testimonio de la víctima a la hora de mantener la acusación, resaltando que desde el principio del procedimiento ha venido sosteniendo la misma versión de los hechos.

Benidorm

Por otro lado, la Audiencia de Alicante ha condenado a dos años de cárcel a un acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años en Benidorm. El juicio se cerró con una conformidad dos semanas atrás en la Sección Décima. La violación se habría producido el 31 de diciembre de 2022 en Benidorm después de que procesado y víctima, junto a otros amigos, pasaran la noche en una zona de bares. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, sobre las cuatro y media de la madrugada, el hombre invitó a la menor a subir a su casa para que bebiera agua debido a que la víctima se sentía indispuesta.

Cuando ambos estaban en la vivienda, el encausado la habría forzado sexualmente pese a que la víctima no consintió en mantener relaciones sexuales, se negó en todo momento a las mismas y le pidió al encausado que parara.