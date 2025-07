La AEGC denuncia que un vehículo de la Guardia Civil de Novelda pierde una rueda dos veces en poco tiempo

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) en Alicante ha denunciado la temeridad de mantener en activos vehículos oficiales para patrullar que no se encuentran en buen estado y ha puesto como ejemplo el de un coche patrulla de Novelda que ha sufrido la misma avería dos veces en un corto espacio de tiempo al salirse una de las ruedas mientras circulaban, sin que afortunadamente se produjeran daños personales.

Según explica la AEGC en un comunicado, la Dirección General de la Guardia Civil sigue racaneando con los medios del servicio de material móvil para sus agentes y afirma que la Guardia Civil sufre en toda su demarcación una endémica carencia de medios materiales, "muy especialmente de vehículos oficiales que les permita llevar a cabo las competencias que tienen asignadas de manera eficaz y eficiente, claro ejemplo de los vehículos eléctricos".

El vehículo de Novelda que al que se le ha salido una rueda dos veces por la misma avería. / INFORMACIÓN

Esta carencia se ha agravado en el último año en la Comunidad Valenciana a consecuencia de la dana y la AEGC afirma que desde entonces ha estado denunciando el lamentable estado en el que se ha quedado el parque automovilístico como consecuencia de las inundaciones, sin que hasta la fecha se haya buscado una pronta solución y una reposición de casi el centenar de vehículos afectados.

Para la AEGC es una temeridad mantener en activo vehículos que "ponen en riesgo la seguridad de los guardias civiles, pero también la del resto de automóviles que circulan, jugando con las vidas de los usuarios de las carreteras". Como consecuencia de este "deterioro de mantenimiento y reparaciones adecuado", en la provincia de Alicante se ha visto cómo un vehículo ha sufrido en un corto espacio de tiempo dos veces la misma avería. Se trataba de un coche del cuartel de Novelda al que se le salió una de las ruedas, sin que se registraran daños personales.

La AEGC denuncia que se sigue sin dotar a los guardias civiles de vehículos seguros, "sin que prevalezca por encima de todo la seguridad de los agentes, jugando con su vida, de los mismos que la arriesgan día tras día y que siguen esperando que se les abone el sobreesfuerzo que realizaron".

Para la asociación no es normal que un mismo vehículo oficial, con una misma avería por dos veces no se busque ni solucione el verdadero motivo. "Habrá que esperar una tercera vez con una desgracia y que nadie asuma responsabilidades", indica la AEGC, que concluye afirmando que los responsables de la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior son expertos "en apoderarse del trabajo de los guardias civiles, de quedarse con el mérito del esfuerzo que ha resultado y ponerse las medallas, aunque no les correspondan".