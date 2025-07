Un policía nacional fuera de servicio salva a un bañista ebrio que se ahogaba en Altea

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen su compromiso de servicio público y de proteger a la población a cualquier hora del día, aunque no estén de servicio. El último ejemplo ocurrió el pasado fin de semana en la playa de La Olla en Altea, donde un policía nacional de Alicante que estaba fuera de servicio con su familia rescató a un bañista ebrio que se estaba ahogando al intentar recuperar su tabla de paddle surf. "Me has salvado la vida", le dijo el bañista una vez en la orilla.

El rescate ocurrió pasadas las siete de la tarde en la playa de La Olla en Altea, cuando ya no estaba operativo en el servicio de socorrismo. Un policía nacional estaba disfrutando de la jornada festiva con su familia cuando él y un familiar observaron que a unos cien metros de la orilla había una tabla de paddle surf vacía y unos cincuenta por detrás había una persona que parecía intentar nadar hacia ella pero no avanzaba.

"Daba la sensación de que se estaba ahogando, ya que además hacía aspavientos con un remo de la tabla", explica el policía que le rescató.

El agente vio que un negocio de kayak ya estaba cerrando y optó por coger una tabla de unos bañistas que estaban en la playa. Se dirigió al lugar donde estaba el bañista en apuros y procedió al rescate. Le ofreció el remo para que le cogiera y subirlo a su tabla, pero en los primeros intentos el bañista no podía agarrarse, se resbalaba y se hundía al encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Rescate

Al final pudo agarrarse y lo subió el policía a la tabla que había cogido prestada para el rescate. Le pidió que estuviese tranquilo y no se moviese. A continuación se dirigió a la orilla pese a que el bañista aún quería que le recuperara unos botellines de cerveza que se le habían caído.

Cuando ya estaba en pleno rescate apareció también un kayak con un instructor de buceo y otro policía fuera de servicio de Benidorm. El instructor felicitó al agente por su intervención y recriminó al bañista por el hecho de que hubiera salido en estado ebrio a navegar con la tabla de paddle surf.

El bañista rescatado llegó a la orilla en la tabla del policía y no fue necesario que recibiera asistencia médica. Antes de marcharse le agradeció al policía nacional que le auxiliara: "me has salvado la vida".