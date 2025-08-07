Turquía vincula a los detenidos por el crimen en Torrevieja con otros asesinatos en su país

Los tres ciudadanos turcos detenidos en Torrevieja y encarcelados por matar a tiros a un joven compatriota de 21 años por un ajuste de cuentas entre bandas han sido identificados por huellas dactilares también en su país, desde donde se ha comunicado a la Guardia Civil que se les busca por delitos graves en Turquía, entre ellos asesinatos, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

El joven fallecido, Caner Koçer, se había trasladado a la provincia de Alicante desde la Costa del Sol tras haber sufrido en julio otro intento de asesinato, del que escapó de milagro. Todos los indicios apuntan a que los ahora encarcelados, a los que se intervinieron cuatro armas de fuego en Torrevieja, son las mismas personas que protagonizaron el pasado 20 de julio un tiroteo en el aparcamiento de un supermercado en la localidad malagueña de Estepona.

Los ocupantes de dos coches, entre los que se encontraba Caner Koçer, se intercambiaron hasta casi una treintena de disparos y el único herido fue una persona ajena al ajuste de cuentas. Tras este primer intento de asesinato de Caner y de otros miembros de su grupo, el joven, de origen kurdo, viajó hasta la provincia de Alicante y este pasado miércoles tenía una cita en la Comisaría Provincial de Alicante para formalizar una solicitud de asilo.

Sin embargo, los sicarios que llegaron a España con el encargo de matarlo le localizaron en Torrevieja y el pasado domingo lo tirotearon y remataron en el suelo, cerca de un céntrico hotel donde se alojaba con otro hombre que se encuentra en paradero desconocido desde que sucedieron los hechos.

Tanto esta persona, con documentación belga, como el joven asesinado ya fueron detenidos por la Policía Nacional el pasado mes de mayo en una operación contra una red de narcotráfico que se saldó con 17 detenciones en las provincias de Málaga y Córdoba. En dicha intervención no se decomisó droga, ya que se precipitó la fase de explotación de la operación tras detectar que estaban planeando un "vuelco" de droga con secuestro a una banda rival.

La Policía Nacional sí intervino en los registros siete pistolas y unos 70.000 euros. Ahora se investigará si este intento de robo de droga pudo desencadenar el ajuste de cuentas iniciado en Estepona y culminado en Torrevieja, aunque en medios de comunicación turcos se vincula el crimen a una venganza por otras muertes violentas en Turquía.

Sin antecedentes

Según la investigación policial, los 17 arrestados, ninguno de ellos con antecedentes en España hasta esa fecha, formaban una red de narcotráfico que se dedicaba a la compra, transporte y envío continuado de marihuana a otros países europeos, especialmente Alemania. Utilizaban furgonetas con dobles fondos para ocultar la droga y la Policía catalogó al grupo de peligroso. De hecho, en uno de los registros, llevado a cabo por el Grupo de Operaciones Especial de Seguridad (GOES) de la Policía, recibieron a tiros a los agentes que entraron en una de las casas.

Durante las vigilancias realizadas a los sospechosos, la Policía llegó a fotografiar a varios de ellos empuñando armas de fuego, entre ellos el joven tiroteado. Caner no portaba armas de fuego cuando fue abordado en la calle de Torrevieja por el autor de los disparos y en el registro de la habitación del hotel donde se alojaba la Guardia Civil tampoco halló pistolas.

Por otro lado, uno de los tres detenidos por el asesinato en Torrevieja se jactó de lo ocurrido ante los agentes de la Policía Local que le trasladaron a un centro de salud tras su arresto. El sospechoso, mientras se reía, se dirigió a los agentes preguntando "muerto, ¿verdad?", según se recoge en el atestado policial. Los agentes no le respondieron. Tampoco cuando ya se encontraban en el centro de salud y les volvió a preguntar lo mismo mientras simulaba con una mano que disparaba y se reía: "pang, pang, pang...muerto, ¿eh?".

El juzgado de Torrevieja que investiga el crimen está ahora a la espera, entre otras diligencias, del resultado de los análisis de las armas y casquillos recogidos en el lugar del tiroteo. La Guardia Civil recogió ocho casquillos y tres proyectiles. El fallecido, cuya familia ejerce la acusación particular a través del abogado Juan Antonio Espinosa, recibió tres impactos de bala en la cabeza, pecho y una mano.

Los tres detenidos, dos de ellos defendidos por los abogados Alicia Grau, Alejandro Murcia y Alba Herranz, del bufete de Francisco Miguel Galiana Botella, se encuentran ya recluidos en la prisión de Fontcalent tras acordarlo así el juez de guardia de Torrevieja.