Capturan a un fugitivo de Lituania en Benidorm tras no identificarse para evitar ser descubierto

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un fugitivo lituano de 43 años que tenía en vigor dos órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) dictadas por las autoridades de Lituania por delitos de lesiones y orden público. El fugitivo, que fue sorprendido consumiendo droga en la vía pública, fue detenido inicialmente por un delito de resistencia y desobediencia tras negarse rotundamente a facilitar su identidad a una patrulla de Seguridad Ciudadana, ya que presumiblemente era consciente de que iba a ser descubierto por las reclamaciones para ser extraditado a Lituania.

La detención se produjo tras darle el alto en una calle de Benidorm por encontrarse consumiendo sustancias estupefacientes en compañía de otro varón. Cuando los agentes le requirieron su documentación para sancionarlo, éste se negó en todo momento, por lo que ante la negativa y al no portar ningún documento acreditativo de su identidad, fue trasladado a dependencias policiales con el fin de lograr su identificación.

Una vez en la Comisaría de Benidorm, el hombre continuó negándose a facilitar cualquier dato de identidad que conllevase su identificación, por lo que fue detenido por un delito de resistencia y desobediencia.

Identificación

La Policía dio cuenta a la autoridad judicial sobre los hechos y finalmente se pudo llevar a cabo su identificación. Así se pudo comprobar que le constaban en vigor dos OEDE emitidas en 2015 y 2016 por parte de las autoridades de Lituania por delitos de lesiones y orden público.

El fugitivo había huido de la justicia de Lituania tras ser condenado a penas de prisión de dos y cinco años. Los hechos que se le imputan fueron cometidos en el año 2011 y 2014 en dos ciudades de Lituania. En ambos casos, tras encontrarse en un estado de embriaguez, causó lesiones a una tercera persona mientras se encontraba en un lugar público.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.