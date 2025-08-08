La Policía Local interviene 27 gallos de pelea en el barrio Virgen del Carmen en Alicante

La Policía Local de Alicante ha intervenido 27 gallos de pelea abandonados en la vía pública en el transcurso de una operación desarrollada en la calle del Diputado Luis Gámir, en el barrio Virgen del Carmen, según informa el Ayuntamiento.

La intervención se llevó a cabo este jueves en colaboración con el departamento de Protección Animal del Ayuntamiento y la Protectora de Animales, que se ha hecho cargo de la custodia y cuidado de las aves, entre las que también había gallinas y polluelos.

Según el Ayuntamiento, quince agentes de las unidades de Barrios y Canina y del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) de la Policía Local participaron en esta operación, que se desarrolló a primera hora de la mañana del jueves y en apenas 60 minutos, después de que los vecinos alertaran desde hace días de las molestias causadas por los gallos y de la celebración de peleas ilegales en diferentes puntos de la zona.

Golpe a las peleas de gallos en Alicante / CNP

Cuando los agentes llegaron a la calle del Diputado Luis Gámir se encontraron una treintena de gallos de pelea, gallinas y polluelos sueltos en plena vía pública, aunque algunos también estaban encerrados en jaulas de fabricación casera.

La Policía Local ha abierto una investigación para localizar a los responsables del abandono de estos animales y de la organización de peleas de gallos por las noches en varios puntos de la Zona Norte, que se organizan clandestinamente en horario nocturno, según denuncian los residentes en esos barrios.

“No podemos permitir estas prácticas ilegales de peleas, que están prohibidas por la Ley de Bienestar Animal y pueden ser constitutivas de un delito contra la fauna”, ha explicado el concejal de Seguridad, Julio Calero. “Ni tampoco vamos a consentir las molestias que causan a los vecinos, ni otros comportamientos rechazables como el abandono y el maltrato animal”, ha añadido el edil.