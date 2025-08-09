A prisión un detenido tras su quinto robo en farmacias de Alicante en menos de dos meses

Cinco robos en farmacias de Alicante en menos de dos meses y después del quinto asalto, tras haber quedado antes en libertad provisional, el juzgado de guardia acordó el ingreso en prisión de un delincuente habitual de 45 años detenido por la Policía Nacional.

Los robos fueron cometidos en dos farmacias de Alicante. En una de ellas, situada en el barrio de El Pla, entró a robar hasta cuatro veces y aunque la Policía le identificó y arrestó quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial.

Por ello, el hombre, un español con numerosos antecedentes, continuó con su actividad delictiva y a principios del pasado junio cometió un nuevo asalto en una farmacia diferente de Alicante, situada cerca de la Clínica Vistahermosa.

Denuncia

La Policía Nacional recibió una denuncia por el robo en la farmacia, cometido durante la madrugada del pasado 3 de junio. El establecimiento cerró el día antes por la tarde y cuando abrieron a la mañana siguiente descubrieron que habían entrado a robar. La caja registradora estaba tirada en el suelo y se habían llevado unos 7.000 euros de la recaudación de la farmacia.

El establecimiento contaba con sistema de alarma, pero parece que no se activó. Lo que sí funcionaron son las cámaras de seguridad de la alarma, que grabaron a un ladrón a las seis y media de la madrugada.

El sospechoso, para tratar de eludir los sistemas de alarma, fue reptando por las escaleras desde la planta superior hasta el piso inferior para tratar de no ser descubierto, pero la investigación policial concluyó con su identificación y detención.

Tras la presentación de la denuncia la Policía realizó una inspección ocular y comprobó que el ladrón, a través de la persiana de la farmacia, había escalado por la fachada hasta el entresuelo y había forzado una ventana superior para entrar en el local. Asimismo, encontraron una sábana de la farmacia enrollada que presumiblemente utilizó también el ladrón durante el robo.

Agentes de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante pudieron reconocer al ladrón en las imágenes a pesar de las medidas preventivas que adoptó, ya que se trataba de un delincuente habitual con muchos antecedentes por hurtos y robos con fuerza. Asimismo, especialistas de la Policía Científica detectaron huellas del ladrón en la farmacia, por lo que el pasado 18 de junio se procedió a la detención de este delincuente habitual.

Además de los 7.000 euros en efectivo que sustrajo, el ladrón causó daños por valor de unos 1.300 euros en la ventana y en la caja registradora.

La Policía Nacional instruyó las diligencias y alertó en ellas de la multirreincidencia del arrestado y el peligro de sus asaltos, ya que además del dinero podía sustraer medicamentos que consumen las personas drogodependientes. El detenido pasó a disposición judicial y el juzgado de guardia de Alicante acordó su ingreso en prisión.