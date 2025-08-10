Los Bomberos rescatan en helicóptero a un hombre atrapado en la Torre del Aguiló

Un hombre de 54 años ha sido rescatado este sábado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante después de quedar bloqueado en una pared rocosa durante su ascensión a la Torre del Aguiló, junto a la Cala de Finestrat, en La Vila Joiosa. El aviso se recibió a las 09:23 horas y la intervención concluyó a las 10:36.

Vista aérea del barranco en el que el senderista quedó atrapado, justo antes de su extracción. / INFORMACIÓN

Según ha comunicado el cuerpo, el hombre, que se encontraba paseando, decidió subir por un espolón de margas descompuestas. La inestabilidad del terreno le impidió continuar y le colocó en una posición de alto riesgo, ya que resultaba peligroso tanto avanzar como descender.

Helicóptero y grupo de rescate

Para su rescate, se movilizó el helicóptero Alpha 01 y el Grupo de Rescate de Montaña (GER), además de un furgón de salvamentos varios del parque de Benidorm. Tras localizarlo, los efectivos descendieron mediante grúa, le colocaron un arnés y una eslinga de rescate, y lo izaron hasta la aeronave. El hombre fue trasladado ileso al parque de San Vicente.