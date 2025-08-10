Los Bomberos rescatan en helicóptero a un hombre atrapado en la Torre del Aguiló
Un senderista de 54 años queda bloqueado en una pared rocosa junto a la Cala de Finestrat, en La Vila Joiosa
Un hombre de 54 años ha sido rescatado este sábado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante después de quedar bloqueado en una pared rocosa durante su ascensión a la Torre del Aguiló, junto a la Cala de Finestrat, en La Vila Joiosa. El aviso se recibió a las 09:23 horas y la intervención concluyó a las 10:36.
Según ha comunicado el cuerpo, el hombre, que se encontraba paseando, decidió subir por un espolón de margas descompuestas. La inestabilidad del terreno le impidió continuar y le colocó en una posición de alto riesgo, ya que resultaba peligroso tanto avanzar como descender.
Helicóptero y grupo de rescate
Para su rescate, se movilizó el helicóptero Alpha 01 y el Grupo de Rescate de Montaña (GER), además de un furgón de salvamentos varios del parque de Benidorm. Tras localizarlo, los efectivos descendieron mediante grúa, le colocaron un arnés y una eslinga de rescate, y lo izaron hasta la aeronave. El hombre fue trasladado ileso al parque de San Vicente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Mario Vaquerizo, tras el plantón de Vox en el pregón de Elche: “Las guerras de otros no son mis guerras”
- Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos
- PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir 'humanidad' por José María Ángel
- Así puedes ver los fuegos artificiales más espectaculares del verano en Alicante y sin coger el coche
- La Policía detiene a un menor por la agresión a un agente y le acusa de tentativa de homicidio
- Torrevieja paga un sobrecoste del 35 % por la demolición del paseo de La Libertad y la adecuación del suelo de la feria
- Elche-Hércules: El derbi vuelve a encender el Festa d'Elx