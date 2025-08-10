Un hombre de 76 años fallece tras un ahogamiento en una piscina de Alicante
El aviso ha entrado al CICU sobre las 13.30 horas y se ha movilizado una ambulancia SAMU en el lugar de los hechos
Un hombre de 76 años ha fallecido este domingo tras ahogarse en una piscina privada en Alicante ciudad, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El aviso ha entrado al CICU sobre las 13.30 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia SAMU. El equipo médico solo ha podido confirmar la muerte del hombre. Próximamente la autopsia revelará las causas. Desde el CICU recuerdan que se puede consultar la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad para tener en cuenta diferentes consejos para prevenir los ahogamientos durante la estancia en piscinas, playas u otros entornos acuáticos.
Cómo prevenir ahogamientos según Emergencias
- Evita el baño en solitario, si te ocurre un incidente alguien podrá auxiliarte y llamar al 112.
- Cumple siempre las normas de seguridad.
- Los niños y las niñas deben bañarse siempre bajo la supervisión de una persona adulta.
- La distancia de seguridad para prevenir un ahogamiento en menores es inferior a un metro, por lo que lo más seguro es acompañarlos en el baño.
- Es fundamental que sepas nadar y si no usa chaleco homologado, en lugar de manguitos o flotadores.
- No juegues a aguantar la respiración debajo del agua.
- No saltes desde rocas u otras alturas.
- Acude a la playa o piscina en horario con socorrista.
- Si no te encuentras bien, evita bañarte.
- Asegúrate de la profundidad del lugar del baño.
- Para evitar los cambios de temperatura bruscos, entra en el agua despacio y mójate antes.
- No te bañes inmediatamente después de comer y evita las comidas copiosas, el alcohol o fármacos que te den sueño o limiten tus reflejos.
- Bebe frecuentemente agua si hace mucho calor.
- Evita la exposición prolongada al sol.
- Bañarse de noche es muy peligroso: si te ocurriera algo, nadie podría verte.
- No sobreestimes tu condición física, ni tu capacidad para nadar.
