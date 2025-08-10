Siete detenidos por robar 72.000 € en dos asaltos en Alicante y Benidorm

Al menos siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional en una operación contra un grupo criminal implicado en un atraco en Benidorm, donde robaron 60.000 euros a un vecino de Elche que iba a comprar criptomonedas y acabó maniatado y sin dinero, y en un robo cometido en un chalet de Vistahermosa en Alicante, donde reventaron siete cajas fuertes y sustrajeron más de 12.000 euros en efectivo, joyas y una pistola.

Los siete arrestos se llevaron a cabo en Alicante, San Vicente del Raspeig y Elche y la operación sigue abierta para capturar a otros implicados y tratar de esclarecer otros asaltos que ha podido cometer la banda desarticulada, según fuentes cercanas a la investigación.

Los investigadores realizaron registros en las mencionadas ciudades y también en una vivienda de Sant Joan d’Alacant, donde no se encontraba un varón que se buscaba para detener. En dichos registros intervinieron más de 11.000 euros en efectivo, una pistola con silenciador, varias armas cortas y largas simuladas, varias joyas, al menos dos vehículos sustraídos en Francia y Castalla y numerosas herramientas, así como documentos falsos y cerca de un kilo de cocaína -unos 700 gramos- que habían robado, según confesó uno de los detenidos a los agentes que inspeccionaron su domicilio.

La Policía Nacional dejó en libertad a dos mujeres tras comparecer en dependencias policiales, mientras que otros cinco detenidos, dos de ellos defendidos por la abogada Alba Herranz, del despacho de Francisco Miguel Galiana Botella, y por el letrado Aitor Esteban Gallastegui, pasaron a disposición judicial hace una semana. El juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm, en funciones de guardia, recibió a estos cinco detenidos y acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para cuatro de ellos, según señalaron a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Para el quinto arrestado decretó la libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia periódica ante el órgano judicial, según la información facilitada por el TSJ.

Las mismas fuentes del TSJ indicaron que la causa queda abierta por los delitos de robo con violencia e integración en grupo criminal.

Asimismo, dos de los detenidos sobre los que se acordó la prisión fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, donde tenían una causa abierta por otro delito de robo con violencia, según las mismas fuentes. La Policía, según el grado de participación de cada arrestado, les imputa delitos de robo con violencia, detención ilegal, robo con fuerza en las cosas, tráfico de drogas, contra la seguridad vial, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Operación conjunta

La operación ha sido realizada de forma conjunta por agentes del Grupo de Delincuencia Especializada de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y del Grupo IV de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Benidorm.

Ambos grupos investigaban por separado un robo con fuerza en un chalet de Alicante y un robo con violencia en unas oficinas de Benidorm y las pesquisas coincidieron en los mismos sospechosos, un grupo de ciudadanos de Rusia, Ucrania y Bulgaria, muchos de los cuales ya contaban con antecedentes por hechos similares.

El asalto más llamativo fue el ocurrido en un establecimiento de Benidorm regentado por un varón ruso que se dedicaba a la comercialización de criptomonedas y que también ha sido detenido por colaborar en la trama para desvalijar a uno de sus clientes. El atraco ocurrió a última hora de la mañana del pasado 6 de junio y la víctima fue un vecino de Elche que acudió con 60.000 euros en efectivo para comprar criptomonedas.

La esposa del responsable del negocio donde se iba a realizar la operación de criptomonedas, que también acabó siendo detenida, trató de simular ante la Policía Nacional que habían secuestrado a su marido y cuando las patrullas acudieron al lugar el hombre les dijo que tres personas habían agredido al vecino de Elche con el que había quedado y le robaron el dinero antes de darse a la fuga.

La investigación policial destapó que el dueño del negocio y su mujer habían colaborado presuntamente en los planes para robarle los 60.000 euros al vecino de Elche y averiguaron que un total de nueve personas habían participado directa o indirectamente en los hechos.

Los dos vehículos robados en Castalla y Francia que la Policía recuperó en la operación. / Delgado

Parte del grupo que intervino en el asalto de Benidorm también ha sido implicado por la Policía en un robo con fuerza cometido el 12 de abril en un chalet de Vistahermosa en Alicante, donde reside una familia china.

Este asalto lo planearon también, ya que aprovecharon que el dueño había salido de viaje a China y cuando la mujer salió de la vivienda hacia Alicante entraron a robar y reventaron siete cajas fuertes que estaban repartidas en diferentes estancias, alguna de ellas instaladas en lugares que solo conocía el matrimonio y unos operarios que realizaron una reforma en la casa.

Para asegurarse de que la mujer no regresara antes de tiempo la siguieron y cuando aparcó en Alicante le pincharon o deshincharon dos ruedas de su coche para que tuviera que llamar a una grúa tardara más en volver. Cuando la víctima regresó a su domicilio comprobó que habían sustraído unos 12.500 euros, una pistola con licencia y varias joyas.

Dos de los vehículos intervenidos a los arrestados son una furgoneta que figuraba como sustraída en Francia y un BMW X5 con placas de matrícula dobladas que fue robado en diciembre de 2024 en Castalla y fue utilizado por la banda en sus desplazamientos para delinquir.