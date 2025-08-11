Un herido en un aparatoso incendio en un taller mecánico en el barrio de Los Ángeles en Alicante
Los bomberos han controlado el fuego, que ha generado una gran humareda negra
Bomberos de Alicante han podido controlar un aparatoso incendio que se ha declarado esta tarde en un taller mecánico del barrio de Los Ángeles, donde una persona ha sufrido quemaduras en un brazo al intentar apagar el fuego con un extintor, según fuentes policiales.
El 112 ha alertado del incendio a los servicios de emergencia poco antes de las siete y media de la tarde y al lugar han acudido varias dotaciones de Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) para sofocar el fuego, así como una ambulancia y patrullas de la Policía Nacional y Policía Local de Alicante.
El incendio ha generado una gran humareda negra que ha subido por la fachada a los pisos superiores del inmueble, aunque el edificio no parece que haya sufrido daños.
Vecinos del barrio han seguido desde la calle las labores de extinción del fuego y una ambulancia desplazada al lugar ha atendido a la persona que ha sufrido quemaduras.
