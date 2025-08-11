Dos fugitivos buscados en Francia por homicidio y narcotráfico se ocultaban en un chalé de Benidorm

La Policía Nacional ha detenido en una vivienda vacacional de Benidorm a dos fugitivos reclamados por las autoridades francesas que acumulaban entre ambos cuatro órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) por los delitos de homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo, hechos por los que se enfrentan entre ambos a 40 años de prisión.

La investigación se inició una vez que los agentes recibieron información, por parte de las autoridades de Francia, de que dos prófugos podrían encontrarse escondidos en España. Ambos estarían siendo buscados por varios hechos ocurridos en el año 2024 y relacionados con diferentes entramados criminales dedicados al tráfico de drogas en Francia, entre ellos, un tiroteo orquestado por uno de los prófugos como respuesta al secuestro previo de su compañero debido a su actividad criminal.

Un chalé como fortaleza

Las indagaciones de los agentes en España condujeron a su posible localización en un chalé de una zona residencial de Benidorm, el cual contaba con numerosas medidas de seguridad como una única entrada y salida, la propia orografía del terreno, vallado alto y múltiples ventanas desde las que vigilar el tránsito de vehículos y personas para así poder alertar de cualquier presencia policial.

Las pesquisas de los investigadores constataron que la vivienda estaba siendo utilizada por ambos fugitivos para pernoctar durante su estancia en Benidorm.

Una vez que los investigadores localizaron la vivienda se estableció un dispositivo para arrestar a uno de los prófugos cuando se encontraba la madrugada del pasado jueves en un establecimiento de ocio nocturno de la ciudad benidormí.

En el momento del arresto portaba numerosas tarjetas SIM de teléfono con las que trataba de evitar su localización a la hora de hacer uso del terminal telefónico. Al detenido le constaban tres OEDE por los delitos de homicidio y pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales por las que se enfrenta a 30 años de prisión.

Según las autoridades francesas, el arrestado dirigía la contabilidad de la organización criminal y cerraba las ventas de estupefacientes y, además orquestó un tiroteo en un bar de la localidad francesa de Montereau-Fault-Yonne, a modo de venganza por el secuestro del segundo prófugo, en el que resultó herida de gravedad una persona.

Ante la sospecha de que su compañero se encontrara refugiado en la vivienda y existiendo un potencial riesgo de fuga tras la detención del primero, se realizó una entrada y registro del chalet que condujo a la localización y detención del segundo fugitivo, pasando posteriormente ambos a disposición de la Audiencia Nacional. El segundo fugitivo tenía en vigor una OEDE por ocho delitos de tráfico de drogas en Francia.