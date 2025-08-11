Un herido grave y otro leve tras chocar dos coches en Altea e incendiarse uno de ellos
Dos ocupantes del turismo calcinado pudieron ser extraídos con rapidez del vehículo y un helicóptero evacuó a un lesionado
Un hombre de 35 años resultó herido de gravedad y otro de 40 sufrió lesiones leves en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en Altea, en el el que se vieron involucrados dos turismos y uno de ellos se incendió, según informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Consorcio Provincial de Bomberos, que envió a sus efectivos para sofocar el fuego, que afectó a varios pinos, y para auxiliar a las personas accidentadas.
El accidente ocurrió poco antes de las ocho de la tarde en un vial de incorporación al interior de la autopista AP-7 desde el antiguo peaje de Altea. Un turismo sufrió una colisión lateral otro vehículo y tras salirse de la carretera se incendió con dos de sus ocupantes en su interior.
Gracias a la rápida colaboración ciudadana, sus dos ocupantes, ambos de origen holandés, fueron extraídos a toda urgencia del interior del vehículo siniestrado envuelto en llamas, según el Consorcio Provincial de Bomberos.
Las llamas del vehículo calcinado se propagaron rápidamente por la vegetación existente en una parcela, afectando a varios pinos de la zona.
Evacuado en helicóptero
Debido a la gravedad de una de las personas heridas en el siniestro, el Helicóptero Alpha 9 procedió a toda urgencia al traslado del herido al Hospital General de Alicante.
Para el accidente se desplegó un amplio dispositivo de los servicios de emergencias, con efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Altea, varias ambulancias tipo SVB y SAMU, así como el helicóptero medicalizado de la Generalitat Valenciana Alpha 9.
Por parte del Consorcio Provincial de Bomberos se desplazó una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada y un furgón de salvamento. Los efectivos que acudieron fueron un sargento, un cabo y siete bomberos del parque de Benidorm.
Suscríbete para seguir leyendo
- PP y Vox se lanzan contra Morant tras pedir 'humanidad' por José María Ángel
- 35 minutos dando vueltas para aparcar en Playa de San Juan
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa
- Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos
- Así se vivieron los fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea