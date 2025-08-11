Un herido grave y otro leve tras chocar dos coches en Altea e incendiarse uno de ellos

Un hombre de 35 años resultó herido de gravedad y otro de 40 sufrió lesiones leves en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en Altea, en el el que se vieron involucrados dos turismos y uno de ellos se incendió, según informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Consorcio Provincial de Bomberos, que envió a sus efectivos para sofocar el fuego, que afectó a varios pinos, y para auxiliar a las personas accidentadas.

El coche quedó calcinado. / INFORMACIÓN

El accidente ocurrió poco antes de las ocho de la tarde en un vial de incorporación al interior de la autopista AP-7 desde el antiguo peaje de Altea. Un turismo sufrió una colisión lateral otro vehículo y tras salirse de la carretera se incendió con dos de sus ocupantes en su interior.

Gracias a la rápida colaboración ciudadana, sus dos ocupantes, ambos de origen holandés, fueron extraídos a toda urgencia del interior del vehículo siniestrado envuelto en llamas, según el Consorcio Provincial de Bomberos.

Las llamas del vehículo calcinado se propagaron rápidamente por la vegetación existente en una parcela, afectando a varios pinos de la zona.

Evacuado en helicóptero

Debido a la gravedad de una de las personas heridas en el siniestro, el Helicóptero Alpha 9 procedió a toda urgencia al traslado del herido al Hospital General de Alicante.

El helicóptero que evacuó al herido grave. / INFORMACIÓN

Para el accidente se desplegó un amplio dispositivo de los servicios de emergencias, con efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Altea, varias ambulancias tipo SVB y SAMU, así como el helicóptero medicalizado de la Generalitat Valenciana Alpha 9.

Extinción del incendio en Altea. / INFORMACIÓN

Por parte del Consorcio Provincial de Bomberos se desplazó una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada y un furgón de salvamento. Los efectivos que acudieron fueron un sargento, un cabo y siete bomberos del parque de Benidorm.