Un joven de 21 años muere ahogado en una piscina en Calp

Un joven de 21 años ha muerto ahogado este mediodía en una piscina privada de Calp. Sobre las 13.35 horas, el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha recibido el aviso de un ahogamiento en la piscina de un chalé de la partida Maryvilla. Ha enviado a un equipo médico del SAMU. Antes había llegado la Policía Local, que inició las maniobras para intentar recuperarle al joven las constantes vitales. El facultativo y los sanitarios le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización. Han intentado por todos los medios recuperarle el pulso. Se le ha intentado reanimar durante más de 30 minutos. Pero no ha habido respuesta.

También han intervenido la Cruz Roja, la Guardia Civil y un equipo sanitario de Soporte Vital Básico (SVB).

Finalmente el médico del SAMU ha confirmado el fallecimiento. Ahora se esperará a la autopsia para saber concretamente las causas de la muerte de este joven de 21 años.

No es el perfil habitual de los fallecidos este año en playas y piscinas, que suelen ser personas de avanzada edad que sufren una insuficiencia cardiorespiratoria.