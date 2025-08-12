Un joven de 21 años muere ahogado en una piscina en Calp
Se le ha intentado reanimar durante más de 30 minutos sin que hubiera respuesta - Ha ocurrido en la piscina de un chalé de la partida Maryvilla
Un joven de 21 años ha muerto ahogado este mediodía en una piscina privada de Calp. Sobre las 13.35 horas, el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha recibido el aviso de un ahogamiento en la piscina de un chalé de la partida Maryvilla. Ha enviado a un equipo médico del SAMU. Antes había llegado la Policía Local, que inició las maniobras para intentar recuperarle al joven las constantes vitales. El facultativo y los sanitarios le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización. Han intentado por todos los medios recuperarle el pulso. Se le ha intentado reanimar durante más de 30 minutos. Pero no ha habido respuesta.
También han intervenido la Cruz Roja, la Guardia Civil y un equipo sanitario de Soporte Vital Básico (SVB).
Finalmente el médico del SAMU ha confirmado el fallecimiento. Ahora se esperará a la autopsia para saber concretamente las causas de la muerte de este joven de 21 años.
No es el perfil habitual de los fallecidos este año en playas y piscinas, que suelen ser personas de avanzada edad que sufren una insuficiencia cardiorespiratoria.
- No era un meteorito: la misteriosa luz que cruzó el cielo de Alicante y su curiosa explicación
- La ola de calor dispara la sensación térmica hasta los 46 grados en la provincia de Alicante
- Las grandes empresas absorben en Alicante a los pequeños agricultores: 27.000 hectáreas en diez años
- Trabajadores y pacientes denuncian la situación de inseguridad en el parking del Hospital Marina Baixa
- Los vecinos de playa Babilonia de Guardamar presentan la solicitud para la demolición de 59 casas
- Las Perseidas llegan a Alicante con dos noches solidarias para ver la lluvia de estrellas
- Hasta 1,7 millones de euros por el Hotel Casa del Gobernador de Tabarca, casi 20 veces más que el canon actual
- El Ayuntamiento de Torrevieja inicia el trámite para implantar la ORA en el centro