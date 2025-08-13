Los "movimientos extraños" que destaparon una plantación de marihuana en Salinas

La Guardia Civil de Sax ha desmantelado una plantación de marihuana ubicada en el interior de una nave industrial de la localidad de Salinas y ha detenido a dos personas presuntamente implicadas en los hechos.

Las actuaciones se iniciaron en el mes de junio en el marco de los servicios establecidos para la prevención y persecución del tráfico de drogas. La Guardia Civil recibió informaciones anónimas que alertaban sobre “movimientos extraños” y la presencia de “personas desconocidas” en el lugar.

Ante estos indicios, se realizó una inspección ocular de la nave, constatándose la ausencia de actividad comercial conocida, el tapiado o cubrimiento de puertas y ventanas, la instalación de cámaras de vigilancia y la presencia de aparatos de aire acondicionado conectados a tubos de extracción, elementos todos ellos característicos de este tipo de cultivos "indoor" de marihuana.

Los cogollos de marihuana incautados en Salinas. / INFORMACIÓN

La Guardia Civil intensificó las vigilancias en la zona con el objetivo de identificar y detener a los presuntos responsables. Así, el pasado 20 de junio, una patrulla de la Guardia Civil de Sax observó una furgoneta que abandonaba la nave investigada, procediendo a su identificación, así como a la de un turismo que también salía del lugar, aunque este último no pudo ser interceptado en ese momento.

El único ocupante de la furgoneta era un varón de 54 años de edad, en cuyo vehículo se halló una gran cantidad de tierra, tallos y hojas de marihuana.

Nave cerrada

Otros agentes acudieron a la nave, que se encontraba cerrada, y a través de una ventana abierta pudieron observar filtros de carbono para disimular el olor de la plantación, tabiques interiores de pladur y luz amarilla, utilizada habitualmente para el crecimiento de las plantas.

Tras recabar estas pruebas se solicitó y realizó un registro del inmueble, donde se intervinieron 1.516 plantas de marihuana y 8,2 kilogramos de cogollos de la misma sustancia, por lo que se procedió a la detención del ocupante de la furgoneta.

Las investigaciones permitieron identificar y detener dos días más tarde al titular del turismo que se dio a la fuga, tratándose de un vecino de Petrer, de 58 años de edad, quien además había alquilado la furgoneta en una empresa de renting.

Ambos detenidos, que carecían de antecedentes, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Villena como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo de marihuana. La autoridad judicial decretó prisión comunicada y sin fianza para el primero de ellos, mientras que el segundo quedó en libertad.