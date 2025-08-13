Viajan de Madrid a Alicante para robar 29 paquetes en una furgoneta vestidos como repartidores

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos varones de 28 y 41 años que presuntamente forman parte de un grupo itinerante de ladrones que se desplazaron recientemente hasta Alicante para robar 29 paquetes del interior de una furgoneta de una empresa de envío de paquetería.

La Policía busca a un tercer implicado en el robo, para el que se vistieron como si fueran repartidores para pasar más desapercibidos mientras sustraían los paquetes, varios de ellos dirigidos a joyerías de Alicante.

La investigación policial se inició tras la denuncia de un repartidor de una empresa de envíos de paquetería, que manifestó a los agentes que le habían robado del interior de su furgoneta un total de 29 paquetes en Alicante.

La sustracción se produjo mientras se encontraba repartiendo uno de los paquetes, aprovechando ese momento por los autores del robo para acceder al habitáculo en el que encontraba la mercancía. Para ello realizaron un pequeño agujero al lado del candado de seguridad, lo que les permitió abrir la puerta y acceder a su contenido.

Los agentes comprobaron que en el robo estaba implicado un vehículo ocupado por tres personas, habiendo sido alquilado en el aeropuerto Madrid-Barajas. Es habitual por parte de los grupos itinerantes dedicados a este tipo de delitos el alquilar un vehículo para cometer los robos y tratar de dificultar de esta manera la investigación policial.

Los agentes detectaron que los autores del robo habían realizado un meticuloso seguimiento sobre la furgoneta de reparto de la víctima, cometiendo el robo en el momento más oportuno y actuando uno de ellos como vigía, portando indumentaria parecida a la que portan los repartidores para no llamar la atención ni de la víctima ni de los usuarios de la vía pública.

Arrestos en Barajas

Los investigadores contactaron con los agentes del aeropuerto de Madrid-Barajas, que detuvieron a dos de los autores del robo cuando fueron a realizar la entrega del vehículo alquilado por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza.

Los detenidos, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Madrid.