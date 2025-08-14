Agreden a un funcionario de Fontcalent al intervenir en una pelea de dos presos

El sindicato "Tu abandono me puede matar" (TAMPM) ha denunciado una agresión a un funcionario de la prisión alicantina de Fontcalent, el cual ha resultado herido y ha precisado asistencia sanitaria. Esta nueva agresión a un funcionario de prisiones ha ocurrido esta mañana en el departamento de Ingresos del centro penitenciario de Alicante Cumplimiento. Un funcionario ha tenido que intervenir en una pelea entre dos internos dentro de una celda y tras ser separados uno de ellos se ha abalanzado sobre el trabajador de Fontcalent, golpeándolo en dos ocasiones.

El preso ha podido ser reducido con la ayuda de un interno que realiza tareas de ordenanza y de otros compañeros del funcionario, el cual ha sido atendido en un primer momento por los sanitarios de la cárcel y luego ha tenido que acudir un servicio hospitalario de Urgencias externo para ser tratado.

Traslado de prisión

TAMPM afirma en un comunicado que exigirá a la dirección del centro la conducción inmediata a otra cárcel del interno, conocido por ser protagonista de numerosos incidentes regimentales a lo largo de los últimos años, así como la aplicación para el mismo del primer grado de clasificación penitenciaria, adecuado para a los internos más peligrosos e inadaptados.

El sindicato "Tu abandono me puede matar" denuncia que las agresiones a trabajadores penitenciarios siguen en máximos, con un total de 507. Afirman que en España se produce una agresión a un funcionario de prisiones cada 17 horas. En los primeros cinco meses del año 2025 se han registrado 281 agresiones y de mantenerse el actual número "estaríamos nuevamente ante el peor año de agresiones contra el personal penitenciario", señalan desde TAMPM.

Estos incidentes demuestran, a juicio de TAMPM, que las medidas de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior para proteger a los trabajadores de las prisiones españolas "son ineficaces, sobre todo por su inexistencia". Afirma el sindicato que el protocolo al efecto sirve más para fiscalizar y para maquillar las estadísticas que como herramienta de prevención.

TAMPM considera que la desprotección a la que están expuestas las personas que prestan servicios esenciales en los centros penitenciarios españoles debe finalizar, "exigiendo las actuaciones necesarias por parte de los mandos de Instituciones Penitenciarias, que tienen que dejar de mirar para otro lado". Por ello, el sindicato anuncia movilizaciones para el próximo mes de septiembre.

"Tu abandono me puede matar" denuncia que a pesar de que el Congreso acumula varias proposiciones de ley para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad, "a día de hoy las fuerzas políticas no han sido capaces de ponerse de acuerdo para aprobar esta reivindicación histórica del colectivo".