Detenida una pareja por abandonar varias horas a sus hijos de 1, 3 y 6 años en un balcón en Alicante

Un joven de 29 años y su mujer, de 27, fueron detenidos el pasado fin de semana en Alicante por un delito de abandono de menores tras marcharse del domicilio y dejar solos durante varias horas a sus tres hijos de 1, 3 y 6 años, una práctica que debían hacer de forma habitual, según los datos recogidos en la investigación policial.

En el momento de la intervención policial, el progenitor estaba en un bar cercano y la madre dijo que estaba de fiesta. Ambos acudieron al domicilio y se procedió a su detención. Los dos quedaron en libertad provisional y los tres menores quedaron inicialmente a cargo de una familiar.

Los hechos fueron descubiertos el pasado sábado sobre las 21:30 horas. Una llamada a Emergencias alertaba de que había varios menores que llevaban varias horas solos en un balcón de un inmueble del barrio de Colonia Requena en Alicante.

Al lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Nacional y Policía Local y comprobaron que los tres menores -dos niñas y un niño- estaban solos. Los agentes subieron al domicilio y tras abrirles la puerta la niña de 6 años, que no paraba de llorar, relató a los agentes que sus padres se habían ido hacía mucho tiempo. Les dijeron que salían a comprar y volvían enseguida, pero no lo hicieron y los niños ya tenían hambre al estar varias horas sin comer nada.

Se marcharon cuando aún era de día y la hija llegó afirmar que salieron a las tres de la tarde. El caso es que llevaban varias horas solos y las condiciones del domicilio que observaron los policías no parecían idóneas, según fuentes policiales. Suciedad, desorden, falta de higiene y botellas de alcohol al alcance de los menores, según la investigación de la Policía Nacional. De hecho, cuando entraron en la casa el pequeño de un año estaba en el suelo con una lata de cerveza en la mano y el pañal ya estaba muy sucio al llevar tanto tiempo sin cambiarlo.

Los policías apreciaron que los menores se veían "claramente desatendidos" y una vecina les contó que los niños llevaban solos varias horas horas y lloraban mucho. Añadió asimismo que no era la primera vez y que lo hacían de forma habitual. De hecho, la niña de 6 años manifestó que era habitual y que sus padres "se emborrachaban y peleaban mucho", por lo que le gustaría irse a vivir con sus abuelos, según se recoge en la investigación policial.

Contacto con los padres

Las patrullas desplazadas al lugar, del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría de Distrito Norte y de la Policía Local, trataron de contactar con los padres. Al final lograron hablar primero con el padre, que estaba en un bar cerca del domicilio. Llegó media hora más tarde de ser alertado y declaró a los policías que venía de trabajar, pero detectaron que olía a alcohol y tenía problemas de dicción. El padre, con antecedentes por malos tratos, llamó por teléfono a la madre de los menores, que le dijo que estaba de fiesta, y tras comunicarle lo sucedido acudió a la casa media hora más tarde.

Los padres de los tres niños fueron detenidos por un delito de abandono de menores y trasladados a dependencias policiales, donde agentes de la Policía Judicial instruyeron las diligencias y los pusieron a disposición del juzgado de guardia de Alicante, que acordó su puesta en libertad. Por su parte, los tres menores quedaron a cargo de una familiar y ahora será la Administración la competente para adoptar medidas sobre la guarda y custodia de los tres hijos de la pareja.