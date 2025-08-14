A disposición judicial 107 conductores en julio por delitos de tráfico en las carreteras de Alicante

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pusieron a disposición judicial durante julio a 297 conductores como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial en la Comunidad Valenciana. Del total de conductores, 107 fueron investigados por delitos de tráfico en carreteras de la provincia de Alicante.

De los 297 conductores puestos a disposición judicial, 115 fueron por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 60 son por la pérdida total de puntos, 8 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 2 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 45 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 159 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, nueve por conducción temeraria, dos por exceso de velocidad, dos por abandono del lugar del accidente y 10 por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias, en la provincia de Alicante se actuó contra 44 conductores por carecer de permiso o licencia, 52 por conducir bajo los efectos del alcohol, dos por exceso de velocidad, tres por conducir con drogas en el organismo, uno por abandono del lugar del accidente y cinco por conducción temeraria.

Valencia y Castellón

En la de Valencia se actuó contra 42 conductores por carecer de permiso o licencia, 82 por conducir bajo los efectos del alcohol, 6 por conducir con drogas en el organismo, 1 por abandono del lugar del accidente y 4 por conducción temeraria.

Finalmente, en la de Castellón se actuó contra 29 conductores por carecer de permiso o licencia, 25 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol y 1 por conducir con drogas en el organismo.