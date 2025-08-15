Detenido en Petrer con más de 700 plantas de marihuana y un arsenal de armas

Rodeado de armas y marihuana. Así estaba en una finca de Petrer un hombre de 44 años detenido por la Policía Nacional por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. El arrestado cultivaba marihuana en una finca urbana de más de 5.000 metros cuadrados, en donde tenía una edificación en cuyo interior se halló un cultivo “indoor” de más de 700 plantas de marihuana en pleno rendimiento, además de un pequeño arsenal de escopetas y pistolas y un enganche ilegal a la red eléctrica.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elda-Petrer inició la investigación tras tener conocimiento de la posible existencia de una plantación “indoor” en la localidad de Petrer. El inmueble objeto de vigilancia era una finca urbana de más de 5.000 metros cuadrados, cuya arquitectura, orografía, calles y fachada dificultaban la vigilancia policial y favorecían su uso para actividades ilícitas.

La plantación descubierta en Petrer. / v

Desde el inicio de las indagaciones, los agentes detectaron un fuerte olor característico de cultivos de marihuana, especialmente intenso por encontrarse las plantas en una fase avanzada de crecimiento. Además, se observaron ruidos constantes de maquinaria, cortes frecuentes en el suministro eléctrico y filtraciones de agua, signos habituales de este tipo de instalaciones clandestinas.

Arma intervenida al detenido en Petrer. / v

La Policía detectó además consumos anómalos de luz y durante la vigilancia del lugar, los investigadores constataron que el inmueble disponía de dos aparatos de aire acondicionado parcialmente ocultos y una zona más protegida donde se encontraban más equipos de ventilación.

Parte del cableado de estos sistemas terminaba enterrado en una estructura tipo búnker casero que estaba siendo utilizado para el cultivo de las plantas.

Ante las evidencias recabadas, se practicó la entrada y registro en el inmueble, procediéndose a la detención del citado varón. En el interior se intervinieron un total de 741 plantas de marihuana y más de seis kilogramos de cogollos de marihuana ya recolectados.

Asimismo, se halló una pistola semiautomática, cuatro escopetas, un rifle, tres carabinas, una pistola de aire comprimido, todas ellas de varios calibres, así como munición, un arma no letal de electrochoque, diferentes armas blancas y una cámara de vigilancia.

La vivienda contaba con un enganche ilegal a la red eléctrica, presumiblemente para abastecer el alto consumo que requería el sistema de cultivo. También se intervinieron 3.300 euros en metálico, distribuidos en billetes de diferentes valores.

Imputación

El detenido carecía de licencia y documentación para la posesión de las armas intervenidas. La Policía le ha imputado al detenido los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. Una vez se instruyeron las diligencias en dependencias policiales fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Elda.