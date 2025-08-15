Explotaban a migrantes recogiendo guindillas en Elche por 60 céntimos el kilo

La Policía Nacional de Alicante ha detenido en Elche a cinco personas acusadas de explotación laboral de inmigrantes en fincas agrícolas del municipio ilicitano, donde realizaban jornadas de nueve horas sin contrato y les pagaban entre cuatro y seis euros por hora de faena recogiendo frutas y hortalizas o bien a 60 céntimos por cada kilogramo de guindillas que recolectaban, según han explicado a este diario fuentes cercanas a la investigación.

La operación ha sido realizada por el Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada de Extranjería de Alicante, que detectó la explotación laboral y contactó con la Inspección de Trabajo para desplegar un operativo en Elche, donde también participaron efectivos de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana.

Los cinco detenidos tienen entre 36 y 60 años y son originarios de Bangladesh, Pakistán, India y Marruecos. Dos de los arrestados ya tenían antecedentes por hechos similares y fueron puestos a disposición judicial en Elche.

Las pesquisas de la Policía Nacional desvelaron que los implicados contaban con dos furgonetas para transportar a los trabajadores y una tercera más grande para llevar la mercancía recolectada. Muchos de los trabajadores vivían en la zona de Torrevieja y desde allí les trasladaban hasta Elche, mientras que otros dormían en una de las fincas, donde había una pequeña edificación, pero con malas condiciones de salubridad, según se recoge en la investigación policial.

Durante las vigilancias previas a las detenciones los agentes observaron que habían unas 25 personas trabajando y que realizaban jornadas desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde.

Para el operativo de la fase de explotación, los agentes realizaron una batida en una finca de Elche con una superficie de diez hectáreas. Observaron que se encontraban unos 30 trabajadores en la finca y a las seis de la tarde doce de ellos se subieron una furgoneta de nueve plazas. La Policía interceptó el vehículo y comprobó que once inmigrantes de India, Senegal, Pakistán, Marruecos y Argelia se encontraban en situación irregular en España.

Detenidos

La operación se saldó con la detención de cinco personas. Una de ellas era el responsable de la finca y del alojamiento en pésimas condiciones donde dormían los migrantes, el cual fue acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. También le imputaron un delito contra el medio ambiente, ya que en el registro del almacén había productos fitosanitarios prohibidos y otros productos sin protección medioambiental, según la investigación policial.

Los otros cuatro apresados eran tres capataces y el encargado de transportar las hortalizas. Dos de estos detenidos por la Policía se encargaban de captar a los trabajadores y trasladarlos en furgonetas hasta Elche.

Las jornadas eran de unas diez horas, con una hora de descanso. No les daban comida ni agua, tenían que llevarla los trabajadores, y por el traslado a la finca desde Torrevieja les cobraban seis euros a cada uno.

El salario que pagaban a los trabajadores podía ser según la cantidad que recolectaban, que en el caso de la guindilla era a 60 céntimos el kilo. También les pagaban según horario y percibían entre cuatro y seis euros cuando recolectaban melones u otros productos, un salario irrisorio y sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social. Algunos trabajadores explicaron a la Policía que sufrían mareos durante las horas centrales de las jornadas de trabajo, que eran «abusivas», según la Policía Nacional.