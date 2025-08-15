Una mujer fallece atropellada cuando cruzaba por la avenida Pintor Xavier Soler en Alicante
El accidente ha ocurrido en un lugar donde no hay paso de peatones y el coche no ha podido frenar a tiempo
Una mujer de entre 50 y 60 años ha fallecido atropellada por un turismo esta tarde en la avenida Pintor Xavier Soler en Alicante.
El accidente ha ocurrido en una zona donde no hay paso de peatones, según los primeros datos recabados por la Policía Local.
La mujer estaba cruzando cuando ha sido arrollada por un coche que circulaba por este tramo de la Gran Vía en dirección a la rotonda del centro comercial y no ha podido frenar a tiempo.
Tras el atropello se ha desplazado al lugar del accidente una ambulancia del SAMU, pero el equipo sanitario no ha podido hacer nada por salvarle la vida y ha certificado el fallecimiento de la mujer.
La Policía Local se encuentra en el lugar recabando datos de lo ocurrido para instruir el atestado correspondiente y aclarar las circunstancias en que se ha producido el atropello. Asimismo, también se encuentra una dotación de la Policía Nacional. Al parecer la mujer no portaba documentación para poder identificarla.
Asimismo, se ha comunicado el fallecimiento al juzgado de guardia para proceder al levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.
