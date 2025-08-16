La Policía detiene a tres hombres en Alicante por un robo violento de 2.550 euros

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres varones de entre 26 y 30 años como presuntos autores de un robo con violencia, tras sustraer 2.550 euros a un hombre al que abordaron con la excusa de comprarle tabaco.

Los hechos ocurrieron en la zona de acceso al Ferry de Argelia, en el Puerto de Alicante, donde agentes de seguridad ciudadana acudieron tras ser alertados por la Sala CIMACC-091. A su llegada, encontraron a un tumulto de personas y a personal de seguridad que había logrado retener a dos de los implicados.

Por su parte, la víctima manifestó a los agentes que tres varones se habían acercado a él con la excusa de comprarle tabaco y al darse cuenta de que portaba una cantidad importante de dinero en su bolsillo comenzaron a golpearle, consiguiendo sustraerle unos 2550 euros.

Actuación de seguridad privada

Los hechos fueron presenciados por los vigilantes de seguridad de la zona los cuales consiguieron retener a dos de los autores hasta la llegada de la dotación policial, no pudiendo dar alcance al tercero de ellos que salió a la carrera del lugar con el dinero.

Una vez detenidos dos de los autores de los hechos, los agentes realizaron gestiones con el fin de identificar y detener al otro varón que había participado en el robo y que presuntamente había huido con el dinero sustraído, siendo localizado dos horas más tarde y llevándose a cabo su detención.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante tras la práctica de diligencias.

Prevención

La Policía Nacional recuerda la importancia de no portar grandes sumas de dinero ni objetos de valor en espacios públicos y subraya la relevancia de la colaboración ciudadana en la denuncia de hechos delictivos, que puede realizarse a través del 091, la web oficial (www.policia.es) o la aplicación AlertCops.