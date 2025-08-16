Policías franceses y alemanes patrullan junto a la Guardia Civil en Altea y El Campello durante agosto

Tres agentes extranjeros, dos de la Gendarmería Nacional Francesa y una de la Policía Federal Alemana, se han incorporado durante el mes de agosto a los puestos de la Guardia Civil de Altea y El Campello, donde patrullan como un miembro más del cuerpo. Su presencia se enmarca en el Plan Turismo Seguro 2025, que busca reforzar la seguridad ciudadana y ofrecer mayor confianza a los visitantes internacionales.

En el Puesto Principal de Altea ejercen servicio la agente alemana Jessica, de 29 años, con experiencia en tráfico en la autopista federal de su país, y el gendarme francés Robin, de 30 años, con funciones de mando en su unidad de origen. Mientras tanto, en El Campello presta servicio la gendarme Maud, de 26 años, dedicada en Francia a la atención ciudadana, la asistencia a víctimas y la recepción de denuncias.

Patrullas mixtas

Los tres agentes se integran en patrullas mixtas, compuestas por un guardia civil y un agente extranjero, con labores de seguridad ciudadana. Además, colaboran en actuaciones conjuntas con las policías locales de ambas localidades, lo que refuerza la prevención y la respuesta frente a incidentes.

Dos guardias civiles, junto a una gendarme de Francia y un agente de la Policía Local de El Campello / INFORMACIÓN

Aunque los vecinos y turistas ya están habituados a ver uniformes foráneos en estas zonas, la presencia de policías extranjeros continúa llamando la atención. La iniciativa se repite desde hace varios años, coincidiendo con la gran afluencia de turistas europeos, especialmente franceses y alemanes, que visitan la Costa Blanca.

Atención a turistas

Los propios guardias civiles destacan la utilidad de contar con agentes que dominan los idiomas y conocen la cultura de los visitantes, lo que transmite cercanía y confianza a los turistas que requieren asistencia. Por su parte, Jessica, Robin y Maud coinciden en que la experiencia supone una oportunidad de desarrollo profesional. Aunque reconocen que desconocían el funcionamiento interno de la Guardia Civil, aseguran sentirse cómodos, dado que los procedimientos y funciones son similares a los que desempeñan en sus países. Todos expresaron su deseo de repetir la experiencia en futuras ediciones.

El Plan Turismo Seguro, dentro del cual se enmarca este programa, busca garantizar que los viajeros puedan disfrutar de sus estancias en España en un entorno seguro, de tranquilidad y confianza. Entre sus objetivos se incluyen la cooperación entre instituciones públicas y privadas vinculadas al sector turístico y la preservación de un entorno sostenible.