Prisión para tres detenidos en Onil por cultivo y tráfico internacional de marihuana

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, de entre 27 y 31 años, acusados de delitos contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal, quienes tras pasar a disposición judicial han ingresado en prisión preventiva.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Ibi, comenzó a inicios de 2025 al identificarse a tres personas dedicadas presuntamente al cultivo, recolección y distribución de marihuana. Las pesquisas llevaron a una vivienda unifamiliar situada en una partida rural de Onil, utilizada para el cultivo intensivo de esta droga.

En el interior del inmueble se descubrió un enganche ilegal a la red eléctrica que abastecía diferentes estancias adaptadas con sistemas de iluminación, riego con fertilizantes y climatización, lo que permitía mantener condiciones óptimas y obtener varias cosechas al año.

Hasta cinco cosechas anuales

El domicilio estaba en uso desde 2019, año en que fue adquirido a través de terceras personas. Además de servir como centro de producción, la vivienda era residencia habitual de al menos dos miembros de la organización, que permanecían allí para encargarse del mantenimiento y vigilar frente a posibles robos.

La plantación estaba organizada en distintas fases, con capacidad para generar entre cuatro y cinco cosechas anuales. Los cogollos eran posteriormente transportados en vehículos para su envío a otros países europeos.

Aspecto de la plantación de marihuana. / guardia civil

Tras reunir las pruebas necesarias, se llevó a cabo un operativo de entrada y registro con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante. Durante la intervención fueron detenidos los tres sospechosos. Dos de ellos intentaron huir campo a través, saltando a una parcela colindante y ocultándose, aunque finalmente fueron localizados y arrestados.

Registro

En el registro se intervinieron 382 plantas de marihuana, 3,2 kilos de cogollos ya preparados, 1.090 euros en efectivo, varios teléfonos móviles y diverso material eléctrico, de climatización, riego e iluminación destinado al cultivo.

Los agentes también hallaron un sofisticado sistema de videovigilancia diseñado para detectar tanto la presencia de las fuerzas de seguridad como de grupos rivales. El enganche ilegal a la red eléctrica había ocasionado a la compañía suministradora unas pérdidas estimadas en 35.000 euros.

También se incautaron telefónos móviles y dinero en efectivo. / guardia civil

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Ibi, que ordenó su ingreso en prisión preventiva.

Con esta operación, la Guardia Civil ha desarticulado un importante punto de producción y distribución de marihuana con destino internacional, poniendo fin a la actividad del grupo criminal investigado.